Stadspark doet zichzelf tekort in topper

Aan strijd en passie geen gebrek bij Stadspark-Sellingen (foto Martijn Minnema)

SC Stadspark tegen VV Sellingen was een wedstrijd tussen de nummer twee en de nummer één. Stadspark verzuimde de vanmiddag vrij matige koploper te verslaan door een mix van pech na rust en een zwakke eerste helft. Het kwam ondanks een flinke dosis grote kansen niet verder dan 1-1.

Het verschil tussen de eerste en tweede helft was groot. Voor rust wist Stadspark de verdediging van Sellingen niet in de problemen te brengen. Het enige gevaar kwam uit vrije trappen, maar de pogingen van Michel Boonstra en Cedwin Tel misten doel. Sellingen liet voor rust aanvallend ook vrij weinig zien maar kwam in de 17’ minuut wel op 0-1. Uit een corner kopte Bjorn de Roo de bal binnen. Zo was het een vrij vervelende eerste helft die wegens blessures ook nog regelmatig stil lag. Stadspark mocht blij zijn dat het de rust met tien man haalde want Winston Bendt trapte halverwege de eerste helft opzichtig na. Een wat scherpere scheids had daar zomaar rood kunnen trekken.

De tweede helft was een compleet ander verhaal. Het mag een wonder heten dat Sellingen met een punt vertrok uit het Stadspark. De thuisclub kreeg kans op kans maar wist slechts één treffer te produceren. Al in het eerste kwartier na rust had het met iets meer geluk en vernuft 3-1 kunnen staan. Winston Bendt zag zijn kopbal tegen de lat einigen, Cedwin Tel kreeg de bal via een verdediger voor het intikken maar miste en Michel Boonstra kopte ook tegen de lat.

In de 73’ minuut was het wel raak, een op het oog houdbaar schot van Cedwin Tel werd door de keeper matig verwerkt en leverde Stadspark dan eindelijk de gelijkmaker op. Twee minuten later maakte de keeper zijn foutje weer een beetje goed door een schot van Tel uit de hoek te tikken.

In het laatste kwartier kreeg Stadspark nog enkele kansen, het dichtstbij kwam het in de laatste minuut van de blessuretijd. Een loeiharde vrije trap van Michel Boonstra smoorde in de muur waarna Stadspark alsnog leek te scoren. Het leek of het niet mocht, deze keer redde de binnenkant paal de koploper. In de nastoot werd nog een Stadsparker onderuit gehaald en had Stadspark een penalty moeten hebben. De scheidsrechter stond er te ver vanaf en zag het niet.

Na het laatste fluitsignaal volgde nog een opstootje, gelukkig keerde de vrede gauw terug.

Sellingen is de morele winnaar, het pakte een wonderbaarlijk punt en behoudt, met een wedstrijd minder, drie punten voorsprong op Stadspark.