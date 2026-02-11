Stadjers mogen in maart en mei meepraten over ‘Geheugenpaviljoen 2.0’, klankbordgroep moet ontwerpproces begeleiden

Vanaf eind maart kunnen Stadjers in conclaaf met de gemeente en het ontwerpersduo achter het Geheugenpaviljoen. Daarmee moet een nieuw ontwerp voor het omstreden kunstwerk bij het Zuiderplantsoen, dat er dankzij een besluit van de gemeenteraad hoe dan ook moet komen, beter aansluiten bij de wensen van omwonenden.

Na een hausse aan kritiek over zowel het ontwerp als de manier waarop omwonenden inspraak kregen over het kunstwerk, dat gebouwd moet worden op twee pijlers van de oude zuidelijke ringweg, besloot de gemeenteraad in november dat het kunstwerk er alsnog gaat komen. Maar de manier van inspraak moest wel veranderen, vonden zowel het college als de raad.

De gemeente heeft Studio L.A. opdracht gegeven om het ontwerp te herzien met meer groen. Ook liggen het verwijderen van één of meerdere kolommen buiten het hoofddeel, het aanbrengen van muurschilderingen en maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren op tafel. De twee kunstenaars houden echter de vrije hand: Studio L.A. verwerkt deze inbreng ‘als die past binnen de essentie van hun artistieke ontwerp’.

Maanden van inspraak

Daarom wordt over een maand, ruim twee jaar nadat de eerste plannen voor het kunstwerk naar buiten kwamen, een nieuw inspraakproces in gang gezet. Op 12 maart tonen de kunstenaars van Studio L.A. hun eerste ideeën voor de aanpassingen van het ontwerp. Bezoekers kunnen dan, van 16.30 – 20.00 uur in het Poortershoes aan de Oosterweg, mondeling en schriftelijk hun reacties en opmerkingen achterlaten.

Daarna wordt de inspraak verder uitgediept achter gesloten deuren. Een klankbordgroep van maximaal tien personen denkt mee over de definitieve uitwerking van het ontwerp. Vijf stoelen aan de overlegtafel zijn al vast: vertegenwoordigers van Buurtoverleg Oosterpoort, Buurtvereniging Herepoort, Oosterpoort Duurzaam, een direct omwonende en een expert op het gebied van stedenbouw en architectuur krijgen ruimte aan de tafel.

De overige vijf plaatsen worden via loting ingevuld. Inwoners die op 12 maart aanwezig zijn of eerder hebben aangegeven mee te willen denken, kunnen zich hiervoor aanmelden. De klankbordgroep komt tussen 12 maart en 21 mei twee keer bijeen, begeleid door een medewerker van de gemeente.

Definitief ontwerp volgt in mei

Op de tweede inloopbijeenkomst op 21 mei laat Studio L.A. het definitieve ontwerp zien. Bezoekers kunnen dan opnieuw hun mening geven en reageren op het definitieve ontwerp voor het Geheugenpaviljoen.