Stadjer (19) krijgt drie jaar cel voor gewelddadige poging tot verkrachting in trein

Foto: Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands - NS ICMm 'Koploper' storming through Hoevelaken, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69915287

Een 19-jarige man uit Groningen is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De man probeerde in augustus vorig jaar met veel geweld een jonge vrouw te verkrachten in een trein van Groningen naar Assen.

De rechter legde een celstraf van drie jaar op, waarvan één jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De man moet zich laten behandelen in een forensische kliniek en blijft langdurig onder toezicht. Daarnaast moet hij bijna 2.500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en aan een NS-medewerker.

De man gooide in de vroege ochtend van 2 augustus vorig jaar van achter de vrouw een jas over haar hoofd. Vervolgens pakte de man de vrouw vast, betastte haar en ontdeed haar deels van haar kleding. Maar de vrouw verzette zich hevig, waarna ook de man geweld gebruikte tegen zijn slachtoffer. De vrouw wist echter aan de man te ontsnappen en twee conducteurs te bereiken. De NS-medewerkers herkenden de man die de vrouw beschreef, toen hij met een bloedneus uit het toilet van de trein kwam. Toen de conducteurs op de man afstapten, werden ze door de Stadjer bedreigd en geslagen.

De Stadjer zelf stelde dat hij ruzie kreeg met de vrouw over het gebruik van een telefoon, waarna er werd gevochten. Maar de rechtbank geloofde niks van verklaring van de man. Uit psychisch onderzoek blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. Toch rekent de rechtbank hem het incident zwaar aan en besloot daarom een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar op te leggen, waarna de man zich verplicht moet laten behandelen.