Staalkabels brug Zuidhorn worden volgende week vervangen, daarna is Dorkwerd aan de beurt

Foto: Judith Hovius

De brug bij Zuidhorn krijgt eerder dan verwacht nieuwe staalkabels. Dat meldt Rijkswaterstaat maandagmiddag. De staalkabels in deze brug worden in de voorjaarsvakantie vervangen (van maandag 23 tot en met vrijdag 27 februari). Als deze werkzaamheden zijn afgerond en de levering van de kabels op tijd komt, kan ook het herstel van de brug bij Dorkwerd gaan beginnen.

Na de aanvaring van de Dorkwerderbrug op 7 november werd tijdens een inspectie geconstateerd dat er breuken in de staalkabels zitten. Daarop werden ook de bruggen bij Zuidhorn en Aduard geïnspecteerd. Ook hier trof Rijkswaterstaat gelijksoortige kabelschade aan. Daardoor is de brug bij Zuidhorn sinds eind december ook buiten werking. Beide bruggen staan omhoog, zodat de scheepvaart in het Van Starkenborghkanaal door kan gaan.

Rijkswaterstaat liet daarop weten eerst de brug bij Zuidhorn aan te pakken qua staalkabels. Die moeten ervoor zorgen dat deze brug weer volledig bruikbaar is na de hersteloperatie in de zomervakantie. Daarna is de Dorkwerderbrug aan de beurt voor herstel van de staalkabels, gevolgd door de brug bij Aduard. Ook hier zijn de staalkabels in de brug beschadigd. Voor Dorkwerd en Aduard moeten nog wel de speciale staalkabels binnenkomen, want die zijn per brug besteld.

Of het herstel van de staalkabels in de Dorkwerderbrug betekent dat al het verkeer weer over de brug kan na de reparatie, is volgens Rijkswaterstaat nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat Rijkswaterstaat in ieder geval eerst de staalkabels gaat herstellen, omdat dat betekent dat fietsers en voetgangers de brug weer kunnen gebruiken. De aanvaring in november heeft echter meer schade toegebracht aan de Dorkwerderbrug, waarvan nog onduidelijk is of herstel daarvan tegelijk met de staalkabels kan worden aangepakt. Pas als ook deze niet-kabelgerelateerde schade is hersteld, kan ook autoverkeer weer gebruikmaken van de brug.