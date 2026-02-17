Spiekerboks is succes: “Gronings textiel krijgt op deze manier een nieuw leven”

Foto: Annie Postma

Wat doe je met oude, versleten spijkerbroeken? Bij het Groningse initiatief Spiekerboks maken ze er simpelweg nieuwe van. Afgelopen weekend streek het initiatief neer bij bakkerij OMNI in de Korenstraat, waar de circulaire jeans gretig aftrek vonden. “Acht stuks verkocht; voor onze begrippen is dat een groot aantal.”

Sinds de eerste presentatie tijdens het Let’s Gro Festival in november is er veel belangstelling. “We proefden direct veel enthousiasme”, vertelt Annie Postma. Inmiddels is het initiatief aan haar derde publieke activiteit toe die afgelopen weekend plaatsvond. “We hebben ditmaal samengewerkt met microbakkerij OMNI. Zij bakken met biologische ingrediënten uit de buurt; daar past onze lokale, circulaire jeans perfect bij.”

Lokale productie als niche

In de Korenstraat konden bezoekers zes verschillende spijkerbroekmodellen passen en voelen. De broeken worden niet alleen van Gronings restmateriaal gemaakt, maar zijn ook door lokale ontwerpers ontworpen en geproduceerd. Volgens Postma is dit een belangrijk signaal: “We laten zien dat kledingproductie in West-Europa nog steeds mogelijk is. We zijn lang afhankelijk geweest van lage-lonenlanden in Azië, maar lokaal textiel is weer in opkomst. Je ziet het in België, Frankrijk en ook in Twente weer langzaam terugkeren.”

Toch is de Spiekerboks op dit moment nog een niche-product. “Omdat we lokaal produceren en eerlijke lonen betalen, ligt de prijs hoger. Een groot deel van de verkoopprijs gaat naar salarissen. We hebben ook niet een fabriek waarbij de broeken van de lopende band afrollen”, legt Postma uit. “Maar de belangstelling groeit. Mensen vallen voor het verhaal: we geven oud textiel een nieuw leven en investeren tegelijkertijd in de lokale arbeidsmarkt.”

Van broek tot broodzak

Naast het passen van de jeans konden bezoekers zelf de handen uit de mouwen steken tijdens de workshop ‘Van broek tot broodzak’. Van oude spijkerstof en linnen van lokaal geteeld vlas werden zakken gemaakt waarin brood langer vers blijft.

Het succes in de binnenstad smaakt naar meer. De organisatie is inmiddels van plan om een voorraad aan te leggen, zodat de broeken nog makkelijker aan de man (of vrouw) gebracht kunnen worden.

Meer informatie vind je op deze website.