Speciale verkiezingsavond voor internationals op 24 februari

Foto Andor Heij. Forum Groningen

Een groot deel van de internationale studenten die ingeschreven staan in Groningen mag op 18 maart stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Forum Groningen haakt hier op in met een speciale Engelstalige verkiezingsavond op dinsdag 24 februari. Tijdens deze avond gaan kandidaten van negen politieke partijen met elkaar in debat en beantwoorden vragen uit het publiek.

De stem van internationals is belangrijk, nu de lokale politiek te maken heeft met urgente uitdagingen, zoals de woningcrisis, de druk op het studentenleven en de wegbezuiniging van Engelstalige opleidingen.

De verkiezingsavond op 24 februari begint om 20.00 uur. De diverse verkiezingsprogramma’s zijn gratis te bezoeken met een gereserveerd ticket.