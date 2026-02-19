SP: meer betaalbare woningen in zuiden van Stad

Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

De gemeenteraad heeft een voorstel van de SP-fractie aangenomen om meer betaalbare woningen in het zuiden van Groningen te bouwen.

Waar in het noorden van de stad veel sociale huurwoningen staan, blijft het zuiden sterk achter. Die scheve verdeling vergroot de kloof tussen buurten en inwoners. De SP wil dat veranderen, want mensen met verschillende inkomens en achtergronden komen elkaar steeds minder tegen. Dat tast de solidariteit en samenhang in de samenleving aan.

Factievoorzitter Hans de Waard: “Willen we dat kinderen van alle achtergronden met elkaar in de klas zitten en samen op het sportveld staan dan moeten we bouwen aan gemengde buurten. Die keuze kan de gemeente maken, samen met woningbouwcorporaties.”

Het aangenomen voorstel koppelt de lopende wijkvernieuwing in de noordelijke wijken aan investeringen in sociale huurwoningen in het zuiden van de gemeente. In het noorden worden woningen opgeknapt en wordt geïnvesteerd in leefbaarheid. Maar doordat daar ook veel duurdere woningen worden bijgebouwd daalt het aandeel sociale huurwoningen, aldus de SP.

De Waard: “Met ons aangenomen voorstel wordt vastgelegd dat een daling van sociale huur in de ene buurt gepaard moet gaan met een stijging elders in de gemeente waar nog onvoldoende betaalbare woningen staan. Dat kan door nieuwbouw, maar ook door bestaande koopwoningen aan te kopen en om te zetten naar sociale huur.’