Sneeuw zorgt voor hinder bij Qbuzz: “Houd rekening met uitval”

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Reizigers die zondagavond met de bussen van Qbuzz reizen, moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende ritten. De oorzaak zijn de winterse omstandigheden in de provincie.

“Houd vanwege het winterse weer rekening met vertraging of rituitval”, meldt Qbuzz zondagavond. Het vervoersbedrijf adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te controleren om te zien of een bus wel rijdt en wat de actuele vertraging is.

Code geel

Een neerslaggebied bereikte aan het begin van de avond Groningen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het tijdens deze buien soms stevig doorsneeuwen, met een verwachte sneeuwlaag van drie tot zes centimeter tot maandagochtend. Vanwege de sneeuwval en de gladheid heeft het KNMI code geel afgegeven voor de provincie. Deze waarschuwing is van kracht tot maandagochtend 09.00 uur.