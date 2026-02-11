Sloop Stadsbalkon vergemakkelijkt ingebruikname fietstunnel Hoofdstation: “Hopen dat er snel wordt doorgepakt”

Foto Andor Heij. Stadsbalkon

De sloop van het Stadsbalkon kan de ingebruikname van de fietstunnel onder het station door versnellen. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. Verreweg de meeste partijen in de raad stemmen in met de plannen om het Stadsbalkon te slopen, hoewel sommige partijen wel moeite hebben om dit te financieren vanuit de algemene reserves van de gemeente.

De fietstunnel onder de treinsporen door moet de zuidelijke wijken beter aan laten sluiten op de binnenstad. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Maar waarom is deze tunnel nog niet open? De fietstunnel zou vorig jaar al geopend worden. Ik ben hier nieuwsgierig naar, omdat het plan voor deze tunnel naar mijn gevoel uit een motie komt die ik ruim tien jaar geleden heb ingediend. Wanneer gaat dit eindelijk gebeuren?”

“Wij worden ongeduldig”

Van Niejenhuis erkent dat de tunnel nog niet open is: “De werkzaamheden hiervoor zijn ook nog niet begonnen. Er lopen gesprekken met de verschillende betrokkenen: met de provincie, met spoorbeheerder ProRail en met Strukton over deze tunnel. Deze tunnel loopt namelijk onder de vloer door van een bepaalde koffietent die zich in het stationsgebouw bevindt. Er zijn al veel gesprekken gevoerd over de mogelijke risico’s. Want wat als het gebouw door de werkzaamheden beschadigd raakt? Wie is dan verantwoordelijk? Als gemeente worden wij wat ongeduldig. Wij denken namelijk dat het kan. Wij hopen dat er snel doorgepakt kan gaan worden.”

Leemhuis: “Bij deze wil ik mijn steun uitspreken voor het college. Het is belangrijk dat het doorgaat. Wij denken dat het belangrijk is om hier vaart achter te zetten.” Van Niejenhuis is blij met de steun: “De sloop van het Stadsbalkon gaat ons ook helpen. Het geeft de ruimte voor een makkelijker werkproces.” De wethouder doelt hiermee op het feit dat de vloer van het Stadsbalkon hoger ligt dan de tunnelmond, wat een optimale aansluiting van de tunnel op het Stationsplein nu nog fysiek blokkeert.

Tijdelijkheid

Toch zijn daarmee niet alle zorgen weg. Alle partijen zijn het erover eens dat het Hoofdstation een aantrekkelijk verblijfsgebied moet gaan worden. Maar als je het Stadsbalkon weghaalt, betekent dit wel dat je in de tijdelijkheid iets moet gaan doen voor de fietsen die hier geparkeerd worden. Pablo Vermerris van Student & Stad: “Het zal een complexe puzzel worden om genoeg plekken te realiseren. In een periode van vijf jaar vanaf de sloop, zal je iets moeten doen in de tijdelijkheid. Wij stellen daarom voor om de fietsenstalling van de nieuwe popzaal achter het Hoofdstation los te knippen van de popzaal. Dat als de bouw van deze zaal vertraging oploopt, dat je dan al wel gebruik kunt maken van de stallingsmogelijkheden op deze plek.”

In de plannen van het college is deze ‘schuifpuzzel’ reeds zichtbaar: zodra het busstation in 2026 verhuist naar de zuidzijde, komt daar een tijdelijke fietsenstalling voor 2.500 fietsen. Pas als die gereed is, kan het Stadsbalkon, dat nu 5.000 plekken telt, worden gesloopt. Vermerris benadrukt: “Wij vinden dat die vijf jaar ook echt vijf jaar moet zijn.”

Verkeersstromen en de Werkmanbrug

Tegelijkertijd is er ook de vraag hoe je de nieuwe fietstunnel in gaat passen in de verkeersstromen. Leemhuis: “De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in een fietsroute vanaf de Niemeyer-fabriek richting het Hoofdstation. Wat je niet wilt is dat je straks bij het Hoofdstation ineens een rare slinger moet maken. Wij vinden dat het college een maximale inspanning moet gaan doen om de routes zo efficiënt mogelijk te maken. Het Stadsbalkon geeft op dit moment die efficiënte verbinding. Tegelijkertijd: als je bij het balkon naar beneden suist, waar straks de aansluiting op de fietstunnel naar het zuiden ook uit komt, daar zul je iets in moeten betekenen, omdat er anders een enorm veiligheidsrisico gaat ontstaan.”

Bij het fietsen gaat het ook over de Werkmanbrug, de brug bij het Groninger Museum. In de plannen is het de bedoeling dat deze brug minder aantrekkelijk wordt gemaakt door. Van Niejenhuis: “De bedoeling is dat als fietsers uit de nieuwe fietstunnel komen, ze links gaan afbuigen in de richting van de Emmabrug om via deze brug richting bijvoorbeeld Zernike te fietsen. Daarmee maak je de Werkmanbrug minder aantrekkelijk. Mocht dit lukken, dan kan fietsen via de Werkmanbrug mogelijk blijven.” Lukt dat niet, dan moet er mogelijk een verbod worden ingesteld op het fietsen via de Werkmanbrug.

Stadspartij 100% voor Groningen heeft hier wel zorgen over. Hans Moerkerk: “In deze plannen zetten we de voetganger op één en de fietser op twee. Maar laten fietsers zich wel omleiden? Als de veiligheid op deze brug in het geding komt, dan gaan we een brug afsluiten. Mijn partij maakt dan de keuze om een tweede brug aan te leggen, zoals we eerder ook hebben bepleit.”

Groene weide

Voor de rest is er vooral enthousiasme over de plannen. René Staijen van Groep Staijen: “Het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde en de sloop van het Stadsbalkon geeft veel mogelijkheden. We kunnen misschien een mooie groene weide aanleggen waar er plek is voor het Peerd van Ome Loeks. Een mooie entree, die het Hoofdstation verbindt met het museum, de singels en de binnenstad, waar ook ruimte is voor kleinschalige evenementen.”

De meeste kritiek komt bij de VVD vandaan. Ietje Jacobs-Setz: “Negentien jaar geleden werd het Stadsbalkon geopend. Wat moet je doen? Moet je iets wat je zelf niet mooi vindt rücksichtslos afbreken? Het is een onverstandige en dure keuze om het nu af te gaan breken.” Jacobs-Setz maakt zich vooral zorgen om de financiering. Het voorbereidingskrediet van 2,5 miljoen euro wordt voor het grootste deel (2 miljoen) gedekt uit de algemene reserve. “Mijn fractie maakt zich vooral druk om de portemonnee van de gemeente.” De VVD sluit zich aan bij D66 en Student & Stad dat dit ten koste gaat van het weerstandsvermogen van de stad, dat hierdoor met één procentpunt daalt.