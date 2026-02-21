Sleeën, kinderwagens en skelters op het ijs: Kardinge viert zaterdag WinterFun Voorjaarseditie

Nog tot 22 maart kun je je rondjes schaatsen op de ijsbaan van Kardinge. Maar op deze zaterdag mag er tijdens de WinterFun Voorjaarseditie net iets meer. Met je slee, driewieler of opblaasbare donut mag je de 400-meterbaan op: iets wat normaal gesproken verboden is.

Op zaterdag 21 februari gaan vanaf 13.30 uur bijna alle ijsbaanregels overboord. Waar je normaal gesproken alleen in de juiste rijrichting en op schaatsen de baan op mag, is het tijdens deze laatste WinterFun-middag van het seizoen een georganiseerde chaos. Of je nu een sliding wilt maken op je sneakers, met een oude keukenstoel voor je uit wilt schuifelen of haaks over de baan wilt glijden met een sleetje: het kan allemaal.

Creativiteit op het ijs

De organisatie moedigt bezoekers aan om zelf materiaal mee te nemen dat normaal gesproken uit den boze is. Op de lijst van toegestane objecten staan onder andere opblaasbare zwembanden, bootjes, skelters, kinderwagens en zelfs zachte ballen. Alleen gemotoriseerde voertuigen, tweewielers en harde voorwerpen zoals pucks blijven om veiligheidsredenen aan de kant staan, ook omdat dergelijke voorwerpen het ijs kunnen beschadigen.

Het evenement is inmiddels een traditie geworden waar jong en oud op afkomt. Voor velen is het een kans om de ijsbaan op een laagdrempelige manier te beleven. De actie op het ijs duurt de hele middag. Meer informatie vind je op deze website.