Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Sint Petersburgweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Sint Petersburgweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 15.00 uur. “Ter hoogte van de kruising met de Odenseweg schepte een automobilist een scooterrijder”, vertelt Wind. “Hierbij kwam de scooterrijder ten val en raakte gewond. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De personenauto raakte bij de aanrijding beschadigd.”

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht.