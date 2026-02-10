Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk op Korreweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Korreweg is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15. uur. “Door nog onbekende oorzaak werd een scooterrijder geschept door een automobilist”, vertelt Wind. “Dit gebeurde op het gedeelte tussen de kruising met de Petrus Hendrikszstraat en de kruising met de Oppenheimstraat. Door de aanrijding kwam de scooterrijder ten val en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.