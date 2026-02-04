Scholen openen donderdag weer de deuren, maar houden wel slag om de arm

foto: Roel Breet

De onderwijsinstellingen in Groningen zijn van plan om donderdag de deuren weer te openen. Toch houden de meeste scholen een slag om de arm vanwege de verwachte gladheid in de ochtenduren.

“Op dit moment geldt er nog een code geel voor gladheid”, laat de Hanze weten. “Deze waarschuwing geldt tot donderdagmiddag 12.00 uur. De vervoersbedrijven hebben aangegeven donderdag weer volgens dienstregeling te willen gaan rijden. Het lijkt er dus op dat alles weer door kan gaan en daarom zullen alle Hanze-gebouwen open zijn.” Wel komt de Hanze met een waarschuwing: “Blijf alert op gladheid, vertrek op tijd en controleer voor vertrek de actuele reisinformatie bij je vervoersbedrijf.”

Slag om de arm

OOG-weerman Johan Kamphuis kwam woensdagmiddag met een waarschuwing. Hij verwacht woensdagavond en in de nacht naar donderdag weer uitbreiding van de gladheid door een opvriezing en bevriezing van natte weggedeelten. Om die reden houdt de Hanze ook een slag om de arm: “Donderdagochtend om uiterlijk 07.30 uur laten we weten wat de laatste stand van zaken is en of we alsnog maatregelen moeten nemen vanwege de weersomstandigheden. We informeren studenten daarover ook via onze website en sociale media-kanalen.”

Noorderpoort

Het Noorderpoort is iets stelliger: “De waarschuwing voor extreem weer is ingetrokken. Dat betekent dat studenten er nu vanuit kunnen gaan dat op donderdag onze gebouwen weer open zijn, je weer les op school krijgt, dat geplande examens door zullen gaan.” Wel komt de instelling met een waarschuwing: “Blijf voorzichtig doen, want het kan nog best wel glad zijn op plekken.”

Alfa-college

Ook het Alfa-college denkt donderdag weer de deuren te kunnen openen: “Het avondonderwijs op woensdag komt in Groningen te vervallen. Voor donderdag verwachten wij dat we weer normaal open kunnen. Maar dit blijft wel afhankelijk van de gladheid. Wij houden het weer goed voor je in de gaten. Als er iets verandert, dan horen studenten dit donderdagochtend rond 07.00 uur via onze website of via onze kanalen. Mochten studenten niets horen, dan mogen zij er van uit gaan dat het onderwijs op reguliere basis door zal gaan.”

UMCG

Het UMCG laat weten dat op donderdag de reguliere zorg-, onderzoeks- en onderwijsprogramma’s weer opgestart zullen worden. “Als je zelf denkt niet te kunnen komen, neem dan contact op met je behandelaar. Uiteraard houden we de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten”, aldus het UMCG.