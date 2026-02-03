Scholen beginnen woensdag later door ijzel: “Veiligheid staat voorop”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen gaan woensdag later open vanwege de verwachte ijzel. Om de veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen, is besloten de start van de schooldag enkele uren uit te stellen.

“Wij beginnen woensdag later”, vertelt Sjors van Broekhuizen van Openbaar Onderwijs Groningen. “Code oranje geldt, voor zover nu bekend, tot 10.00 uur. Daarom openen onze basisscholen om 10.30 uur de deuren. Het voortgezet onderwijs start om 11.00 uur.” De beslissing hangt mede samen met het besluit van Qbuzz, dat eerder op de dag bekendmaakte pas vanaf 10.30 uur de bussen te laten rijden. Van Broekhuizen: “Wij weten dat sommige leerlingen een flinke reis moeten maken. Het zal niet zo zijn dat zij een ’te laat-briefje’ moeten halen als ze door de gladheid pas om 11.15 uur arriveren.”

Maatwerk voor doorstroomtoets

Het VCOG biedt onderwijs aan op twaalf locaties in de gemeente. Zij laten weten dat de lessen op deze scholen om 10.30 uur beginnen, al zijn er uitzonderingen. “We inventariseren momenteel de behoefte aan noodopvang en kinderopvang”, zegt Robert de Wit namens de organisatie. “Ook voor scholen met specifieke groepen, zoals nieuwkomers, kan maatwerk gelden.” Een belangrijk punt is de doorstroomtoets voor groep 8, die deze week plaatsvindt. “Dat is een cruciaal moment voor de leerlingen. Daar gaan we heel zorgvuldig mee om en passen we maatwerk toe waar nodig.”

Update op woensdagochtend

Ook het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) past het rooster aan. De lessen starten daar om 11.10 uur (het derde uur), terwijl de deuren om 10.30 uur opengaan. De school benadrukt, net als de andere koepels, dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Mocht de ijzel langer aanhouden dan verwacht, dan worden de plannen woensdagochtend voor 09.30 uur bijgesteld.

SKSG

Ook de lessen op de scholen van het CSG beginnen later. Dat geldt ook voor de kinderdagverblijven van het SKSG. Zij zullen woensdag om 10.30 uur open gaan. Wel zullen enkele locaties eerder open zijn voor ouders die niet de mogelijkheid hebben om hun dag aan te passen.