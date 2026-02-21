Sanne ten Wolde en Sjoukje Kamphorst ontvangen LetterenStipendium 2026

Foto Andor Heij. Forum Groningen

Schrijvers Sanne ten Wolde en Sjoukje Kamphorst hebben vrijdag in Forum Groningen het LetterenStipendium 2026 uitgereikt gekregen. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens het literair festival Het Grote Gebeuren.

Met het stipendium ontvangen beide schrijvers een bedrag van 7.000 euro voor hun literaire project en 3.000 euro voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Sanne ten Wolde gaat het bedrag gebruiken voor een filosofische road novel, waarin een 31-jarige filosofe de digitale sporen van haar overleden broertje volgt. Sjoukje Kamphorst wil met de prijs de vorm van haar activistische poëzie ‘wakker schudden’ en experimenteren met poëzie als onderzoek en als daad van verzet. De prijs werd uitgereikt door cultuurwethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren).

Achtergrond van de winnaars

Sanne ten Wolde (1990) studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte als filosofiedocent in Leeuwarden. Drie jaar geleden startte zij een filosofisch huiskamercafé. Eerder was ze genomineerd in de categorie ‘Beste Twitteraar’ bij The Best Social Awards.

Sjoukje Kamphorst is dichter en promoveerde in Groningen op de vraag waarom de oude Grieken woorden in steen hakten. Geboren in Lesotho en opgegroeid in Mali, brengt ze tegenwoordig haar ‘kantoorbaanleven’ op smaak met schrijven, cafébezoek en poëzievoordrachten.

Stimulans voor talent

De twee LetterenStipendia van elk 10.000 euro worden jaarlijks uitgereikt door de gemeente Groningen en NOORDWOORD. De stipendia zijn bedoeld als stimulans voor talent uit de gemeente, om hen te helpen de stap te maken naar een professionele schrijverspraktijk.