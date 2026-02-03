Ruim half miljoen euro voor FC Groningen dankzij transfer oud-spits Strand Larsen

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jurrien Timber* of Ajax, *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen

FC Groningen kan dankzij de miljoenen­transfer van oud-spits Jørgen Strand Larsen een bedrag van €550.000 bijschrijven. De Noor maakt een overstap binnen de Engelse competitie van Wolverhampton Wanderers naar Crystal Palace, een transfer waar een bedrag van 55 miljoen euro mee gemoeid is.

Strand Larsen speelde tussen 2020 en 2022 zijn wedstrijden in de Euroborg, waar hij in 67 duels 24 keer tot scoren kwam. Dit resulteerde erin dat de spits in 2022 werd verkocht aan het Spaanse Celta de Vigo, waarbij FC Groningen een doorverkooppercentage van 1 procent bedong.

Afgelopen zomer nam Wolverhampton Wanderers de spits voor 27 miljoen euro definitief over van Celta de Vigo, dat hem het seizoen daarvoor in de winter had gehuurd. Jørgen Strand Larsen kwam dit seizoen 26 keer in actie voor Wolverhampton, waarin hij goed was voor zes doelpunten en twee assists.