RUG zoekt vrijwilligers voor onderzoek gedrag van vogels tijdens zonsverduistering

De Rijksuniversiteit Groningen zoekt vijftig vogelliefhebbers uit Groningen en Friesland. Die gaan tijdens de zonsverduistering op 12 augustus helpen met onderzoek naar het gedrag van vogels.

De zon wordt die dag in ons land bijna twee minuten lang voor 90 procent bedekt. Als het weer meezit, betekent dat letterlijk een groot verschil in de hoeveelheid licht. De onderzoekers willen onder meer weten welke invloed de zonsverduistering heeft op vogels. Daarom willen ze verspreid over Groningen en Friesland vijftig detectiekastjes ophangen. Daarmee kunnen vogelgeluiden geregistreerd worden.

‘‘Alle kastjes blijven tot 1 januari 2028 op dezelfde plek hangen, dus naast de effecten van de zonsverduistering, zullen we ook mooie statistieken over de lange termijn kunnen opbouwen”, aldus sterrenkundige Theo Jurriens in de Ukrant.

Wie zich aanmeldt voor een detectiekastje mag niet in de stad of vlakbij veel kunstlicht wonen. Verder is het handig als hij of zij iets van vogels weet. Biologen van de RUG keken in 1999 naar het gedrag van eekhoorns tijdens een zonsverduistering, maar zagen toen geen gedragsverandering.

Meer informatie, onder meer over aanmelding, is te vinden op www.vogels.washetdonker.nl.