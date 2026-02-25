RUG krijgt centraal AI-netwerk ter ondersteuning van medewerkers

Foto: Cisca Wijmenga

De Rijksuniversiteit Groningen gaat een centraal AI-netwerk opzetten inclusief een AI-commissie om haar medewerkers te ondersteunen. Dat meldt de UKrant.

Het doel hiervan is om het verantwoord gebruik van AI te stimuleren en de kennis binnen de RUG te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen. Volgens de universiteit is het netwerk om een aantal redenen hard nodig. Zo moeten mensen goed weten wat wel en niet kan omtrent privacy en het delen van onderzoeksgegevens.

Volgens de RUG is er ook meer behoefte aan regie en ondersteuning. Dat gebeurt momenteel vanuit de faculteiten, maar een centraal netwerk zorgt ervoor dat er geen dubbel werk wordt gedaan. Er komt dan ook een AI-office om de onderlinge samenwerking te versterken. Ook komt er een commissie die bestaat uit RUG-medewerkers met veel kennis van A1. Deze commissie kijkt als klankbordgroep mee met voorstellen uit het AI-office.

Het nieuwe AI-netwerk wordt de komende jaren stap voor stap opgebouwd en ingevuld. Het college van bestuur maakt hiervoor geld vrij.