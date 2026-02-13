Royal Cosun heeft het lastig: bedrijf achter suikerfabriek Hoogkerk ziet winst kelderen door lage suikerprijzen

Foto via Google Maps - Streetview

Royal Cosun heeft de voorlopige resultaten over 2025 bekendgemaakt. Die waren, ondanks de hoge opbrengst tijdens de afgelopen bietencampagne, niet best. De kelderende suikerprijs is daar de grootste oorzaak van, aldus Cosun.

Het suikerbedrijf achter de grote bietenfabriek in Hoogkerk zag de jaarwinst dalen van 117 miljoen euro in 2024 naar slechts twee miljoen euro in 2025. Dit ondanks een recordopbrengst van de suikerbieten in de afgelopen campagne, met 15,6 ton suiker per hectare en een gemiddeld suikerpercentage van 17,1 procent. Het bedrijf verdiende daarnaast 269 miljoen euro (vóór de ledentoeslag), flink minder dan de 518 miljoen euro van vorig jaar.

Royal Cosun wijt de lagere winst aan meerdere oorzaken. Belangrijk zijn de lage suikerprijzen, die al in 2024 onder druk stonden. Meer mogelijkheden voor Europa om goedkope suiker uit Zuid-Amerika te importeren lijken daar de oorzaak van. Verder hebben hoge inflatie en een zwakke dollar de situatie bemoeilijkt. Door de lage suikerprijs verdienen boeren ook minder aan hun bieten: 40 euro per ton bij standaardkwaliteit, tegenover 47,25 euro in 2024.

Daarnaast spelen ontwikkelingen in andere landen mee, zoals conflicten, handelsbeperkingen en politieke beslissingen, die de prijzen en marges beïnvloeden. Cosun nam vorig jaar al verschillende maatregelen om de kosten te drukken, zoals afschrijvingen van fabrieken en reorganisaties. Toch konden deze ingrepen de daling van de winst nauwelijks compenseren.