Rook uit bestelbus Vechtstraat blijkt standkachel

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De inzet van een standkachel heeft zondagmiddag geleid tot een brandweeruitruk bij een supermarkt aan de Vechtstraat. De rookontwikkeling uit een bestelbus werd door omstanders aangezien voor een autobrand.

De melding kwam rond 13.15 uur binnen bij de hulpdiensten, waarna de brandweer met spoed uitrukte. “Het bericht was dat er een bestelbus in brand zou staan op de parkeerplaats”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Ter plaatse bleek de rook uit een busje van een energiebedrijf te komen. Na een korte inspectie bleek er echter van brand geen sprake te zijn; het was de standkachel van het voertuig die voor de rook zorgde.”

De brandweer kon daarop onverrichte zake weer terugkeren naar de kazerne. Een standkachel is een verwarmingssysteem waarmee het interieur van een voertuig kan worden opgewarmd en ruiten kunnen worden ontdooid zonder dat de motor draait.