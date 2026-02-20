Rondje stad: verduurzaming met respect voor de historische waarden

Onze stad is druk aan het veranderen. Maar je moet niet denken dat dit alleen vandaag de dag gebeurt, want in het verleden is ook al heel veel veranderd. Vaak hebben gebeurtenissen van vandaag de dag een binding met het verleden. Stadsgids Titus Akkermans komt elke maand bij ons langs in de studio om hierover te vertellen.

Dit keer vanwege het nieuws dat de provincie en de Hanze een cursus organiseerden voor iedereen die werkt op het gebied van verduurzaming van erfgoedpanden. Dat is soms lastig, hoe doe je dat: verduurzaming met respect de historische waarden maar wel met lagere energie reklening meer woon- of werkcomfort en dus voorkomen dat erfgoed verdwijnt. Niet spannend misschien , maar dan vergeet je mensen zoals Anne Wieringa die als bouwkundige advies geeft over verduurzaming van historische panden.

Titus vertelt over hun eerste ontmoeting, destijds bij het regulateurshuisje, deel uitmakend van het complex van de voormalige gemeentelijke gasfabriek.

En toen werd wel duidelijk dat Anne en veel van de partners waarmee hij samenwerkt, zoals de gemeente Groningen een ongelofelijke passie hebben om erfgoed een “goed mogelijke toekomst te geven zodat de volgende generaties er ook nog steeds van kunnen genieten. Een pand dat daarbij door Anne werd gekozen als voorbeeld om te bekijken is het Goudkantoor.

Hij liet Titus iets bijzonders zien! Wil je dat zien volg dan de instructie van Titus die hieronder staat.

Luisteraar, ga naar het Goudkantoor, stel je op naast “Appuntamento con la Musica” en neem een verrekijker mee. Zoek de allerhoogste horizontale band op. Laat je niet afleiden door de gebeeldhouwde ornamenten, laat je niet afleiden door de kronkelband boven het stadswapen, niet de rondboog daarboven maar dan de horizontale band. In de hoeken staan de namen van de schilders die in 1996 actief zijn geweest. Aan u de vraag: wat zijn hun namen geweest? Welke datum hebben zij achtergelaten en welke bekende stripfiguur ziet u onder een van de namen?

(het beeld op de foto is “Appuntamento con la Musica”)

Hieronder luister je het hele interview.

Stuur je antwoord naar ochtendshow@oogradio.nl en de eerste 10 goede inzendingen mogen met een partner komen, naar het souterrain van:

– Hotel Corps de Garde, oude Boteringestraat 74, Groningen –

Op zaterdag 28 februari om half 11. Daar zal Titus Akkermans ze dan een presentatie geven over de geschiedenis van Groningen.

