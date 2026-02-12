Roeimarathon op G.S.R Aegir voor het goede doel

Leden van Studentenvereniging G.S.R Aegir hebben woensdag tot donderdag 24 uur lang geroeid, om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.

De leden van Dispuut Zwaarst van Aegir hielden 24 uur lang twee ergometers onafgebroken draaiende. “We draaien elke drie uur door”, aldus Michiel één de leden van het dispuut Zwaarst.

De gehele roeimarathon werd live gestreamd, zodat supporters en donateurs de prestatie continu konden volgen. Het evenement is onderdeel van een traditie waarmee elk jaar een mooi bedrag wordt opgehaald. “Een paar jaar geleden hebben we wel 7000 euro opgehaald voor Oekraïne”, aldus Michiel.

Dit jaar viel de keus op Stichting Wens Ambulance Noord-Nederland. De organisastie van de stichting vervult de laatste wensen van zieke patiënten. Met speciaal ontwikkelde ambulances en medische geschoolde vrijwillgers zorgen zij ervoor dat deze mensen nog één keer een onvergetelijke dag kunnen beleven.