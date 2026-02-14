Ritsma houdt vast aan Bosker voor ploegenachtervolging op OS

Foto via Team Reggeborgh

Marcel Bosker start zondag ‘gewoon’ op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Dat heeft bondscoach Rintje Ritsma zaterdag besloten. De keuze gaat ten koste van Jorrit Bergsma, die ondanks zijn eerdere bronzen medaille op de 10 kilometer voorlopig langs de zijlijn moet toekijken.

Zondag vinden de kwalificatiewedstrijden plaats voor de halve finales en finales, die aanstaande dinsdag op het programma staan. Na het OKT in december werd al bepaald dat het basis-trio zou bestaan uit Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker. Bosker kreeg hiervoor een aanwijsplek, mede omdat hij een cruciale rol speelde in de World Cup-cyclus. Door zijn inzet eindigde Nederland als tweede in het klassement, wat er tevens voor zorgde dat de Nederlandse mannenploeg in Milaan met negen in plaats van zeven schaatsers mag aantreden.

Discussie over vorm

Ondanks de eerdere afspraken ontstond er de afgelopen dagen rumoer in het Nederlandse kamp. Jorrit Bergsma verkeert in goede vorm en pakte afgelopen donderdag knap brons op de tien kilometer. Jillert Anema, de coach van Bergsma, pleitte er vrijdag dan ook vurig voor om zijn pupil op te stellen. Dit zou ten koste gaan van een van de andere rijders. Anema noemde daarbij geen naam.

Plan

Ritsma maakte zaterdag echter een einde aan alle speculatie door vast te houden aan het trio Bosker, Huizinga en Van de Bunt. Volgens de bondscoach is het doel een medaille en is het plan gebaseerd op drie races. Voor de kwalificatie op zondag zijn ‘frisse benen’ en een hoge basissnelheid essentieel om de halve finales te bereiken.

Ritsma houdt de deur voor Bergsma echter op een kier voor de finaledag op dinsdag: “Als we een medaille willen winnen, hebben we hoogstwaarschijnlijk alle vier de mannen nodig”, aldus de bondscoach.

Bosker werd geboren in Zwitserland maar woonde jarenlang in Ten Boer. Huizinga werd geboren in de stad en groeide op in Garnwerd. Beide heren hebben gemeen dat ze hun schaatstalenten hebben ontwikkeld bij IJsvereniging Groningen.