Rechter houdt voet bij stuk: gaswinning in Warffum mag worden hervat

Foto: Gijs Bouman -112groningen.nl

De Nederlandse Aardolie Maatschappij mag de gaswinning uit het bestaande gasveld Warffum voorlopig blijven hervatten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State dinsdag bepaald in een spoeduitspraak.

Dorpsbelangen Warffum en het college van gedeputeerde staten van Groningen hadden de voorzieningenrechter verzocht om terug te komen op de eerdere voorlopige uitspraak van juni vorig jaar, waarmee de gaswinning mocht worden hervat. In maart 2025 stemde toenmalige minister Hermans in met het gaswinningsplan Warffum dat de NAM bij haar had ingediend. Met het winningsplan wordt gaswinning uit het bestaande gasveld Warffum tot en met december 2032 verlengd. De gaswinning lag op dat moment stil en lukt nog steeds amper door het lang niet gebruiken ervan. De vergunning voor gaswinning liep op 1 januari 2025 af en pas in juni datzelfde jaar mocht de NAM weer winnen uit de put van Warffum.

Het college van gedeputeerde staten van Groningen en de Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum vroegen de voorzieningenrechter om het besluit van Hermans te schorsen totdat een definitieve einduitspraak in de zaak wordt gedaan. De voorzieningenrechter wees dat verzoek in juni 2025 af, na afweging van alle belangen die in deze zaak spelen. Het belang van de NAM bij een spoedige hervatting van de gaswinning woog naar het oordeel van de voorzieningenrechter zwaarder dan het belang van verzoekers om maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden te voorkomen.

Rechter: ‘Niks veranderd, leveringszekerheid weegt zwaarder’

Maar omdat er sinds juni vorig jaar nauwelijks gas is gewonnen vanuit het gasveld Warffum en de installatie bij Grijpskerk hierdoor niet is stilgevallen, is het belang van de leveringszekerheid volgens de dorpsvereniging en het provinciebestuur minder groot dan waarvan de voorzieningenrechter eerder is uitgegaan. Daarom dienden zij voor de tweede keer een schorsingsverzoek in.

Het is volgens de voorzieningenrechter aannemelijk dat het steeds moeilijker zal zijn om het gasveld Warffum weer op te starten naarmate dat langer stilligt. Toch vindt de voorzieningenrechter de hervatting van de gaswinning vanuit het gasveld Warffum nog steeds van belang, zo blijkt uit de uitspraak van deze dinsdag. Volgens de Raad van State is het nog steeds aannemelijk dat de gaswinning vanuit Warffum nodig is om de Grijpskerk-installatie draaiende te houden en voor de leveringszekerheid van aardgas in het algemeen. Deze belangen van de NAM en de minister wegen volgens de voorzieningenrechter nog steeds zwaarder dan de maatschappelijke onrust en onveiligheid bij bewoners.