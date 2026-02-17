Ramadan van start: “Nieuwe maan waargenomen, vanaf woensdag vasten”

Een avondgebed tijdens de ramadan. Foto: Al-Rahma moskee

De ramadan is officieel begonnen. In moskee Al-Rahma aan de Travertijnstraat was het dinsdagavond direct een drukte van belang voor de eerste speciale gebedsdiensten. Woensdag is voor de meeste moslims in de gemeente de eerste vastendag.

“Dinsdagmiddag werd duidelijk dat de ramadan is begonnen”, legt een woordvoerder van de moskee uit. De start van de heilige maand hangt traditioneel af van de stand van de maan. “In veel Arabische landen begint de ramadan zodra de nieuwe maan in Saudi-Arabië wordt waargenomen. Dat gebeurde vanmiddag. Als de maan niet was gezien, was de ramadan een dag later gestart.” Voor de Turkse gemeenschap is de startdatum vaak al vooraf vastgelegd in de kalender; zij beginnen dit jaar op donderdag.

Het eerste gebed

Zodra de nieuwe maan is bevestigd, wordt dit vanuit Saudi-Arabië gecommuniceerd met moslims over de hele wereld, en verzamelen gelovigen zich in de moskee voor het Isha-gebed, direct gevolgd door het eerste Taraweeh-gebed. Dit speciale avondgebed bestaat uit meerdere eenheden (raka’aat) en wordt in een rustig tempo verricht, met korte pauzes voor reflectie tussendoor.

Maand van bezinning

De ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. Het is een tijd van gebed, zelfreflectie en extra liefdadigheid. Gedurende deze periode onthouden volwassen moslims zich tussen dageraad en zonsondergang van eten, drinken en roken. Omdat de islamitische kalender het maanjaar volgt (dat ongeveer 355 dagen telt), schuift de ramadan elk jaar zo’n tien tot elf dagen naar voren in onze kalender.

De vastenmaand duurt 29 of 30 dagen en wordt afgesloten met het Eid al-Fitr, beter bekend als het Suikerfeest.