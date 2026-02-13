Raadsfracties willen huldiging voor Jenning de Boo en (toekomstige) olympiërs uit Groningen

Onder leiding van D66 en het CDA dienen verschillende fracties in de gemeenteraad komende woensdag moties in om Groningse topsportprestaties structureel te waarderen. Ze stellen voor om een publieke huldiging te organiseren voor Jenning de Boo en willen daarnaast beleid voor huldigingen van alle andere Olympiërs uit onze gemeente, zowel nu als in de toekomst.

Aanleiding voor de moties is de zilveren medaille die Stadjer Jenning de Boo woensdag in Milaan behaalde op de 1000 meter langebaanschaatsen. Volgens de partijen verdient deze prestatie een huldiging en het uitreiken van de sportpenning.

Daarnaast vragen de raadsfracties nadrukkelijk aandacht voor de huldiging van de andere Groningse deelnemers aan de Olympische Spelen, zowel nu als in de toekomst. Sportsuccessen van Stadjers moeten daarmee bijdragen aan de ‘uitstraling en saamhorigheid van Groningen’, beschrijft CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: “Sport brengt ons samen. Juist daarom moeten we successen zichtbaar vieren, iets wat we de afgelopen jaren niet altijd hebben gedaan, denk aan de promotie van FC Groningen en de huldiging in het stadion. Laten we deze kans grijpen en het succes van Jenning de Boo samen vieren. Want als Groningen samen juicht, groeit de verbinding.”