Raad wil tempo bij het realiseren van meer ligplaatsen voor wonen op het water: “Het ligt mij zwaar op de maag”

Foto: Joris van Tweel

Het college wil zo snel mogelijk aan de slag om meer ligplaatsen te creëren voor mensen die op het water willen wonen. Ondanks goede gesprekken is de wethouder er het afgelopen vier jaar niet in geslaagd om vorderingen op dit punt te maken. Tijdens de laatste raadsvergadering van deze periode werd er een motie ingediend die unaniem werd aangenomen.

Groningen is na Amsterdam de gemeente met de meeste waterbewoners; in totaal zo’n 1.500 personen. Toch is er al lange tijd geen enkele nieuwe ligplaats gecreëerd. “Er is een consistente vraag met een wachtlijst van momenteel zo’n dertig jaar”, stelde Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) tijdens het betoog van de motie ‘De Waterbewoners Wachten’.

Brede steun voor waterwonen

De motie roept op tot een snellere uitvoering van de ‘routekaart naar nieuwe ligplaatsen’ en de vorming van een integraal ‘waterteam’ om expertise te bundelen. “Met deze motie willen de indienende partijen, een breed front van GroenLinks tot de PVV, laten zien dat er brede steun is voor wonen op het water in Groningen. We willen duidelijkheid voor de inwoners die op het water wonen”, aldus Nieuwenhout.

De politiek maakt zich zorgen dat in grote uitbreidingsplannen, zoals Meerstad en Stadshavens, nog steeds geen concrete aantallen ligplaatsen voor bestaande schepen en arken worden genoemd. Ook het feit dat de gemeentelijke watercoördinator is gestopt zonder dat er een opvolger klaarstond, heeft voor vertraging gezorgd.

Schuldgevoel bij de wethouder

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen reageerde schuldbewust op de motie. “Het college geeft deze motie oordeel raad”, sprak Van Niejenhuis. “Wij zijn er, ondanks de hele constructieve houding van het platform Woonwaterbewoners, niet in geslaagd om onze toezegging binnen deze termijn na te komen. Dat ligt mij best wel zwaar op de maag, want de goede gesprekken waren er van meet af aan. Ik was er ook echt van overtuigd dat het ons zou gaan lukken.”

Vertraging

Volgens de wethouder zijn er redenen voor de vertraging waar “best wel begrip voor is”, al ging hij niet diep op de details in. Hij beloofde het dossier op te gaan pakken: “Dat gaan we, als het aan mij ligt, zo snel mogelijk alsnog doen en daarvoor alles in het werk stellen. Als de raad deze motie aanneemt, gaan we daar zo snel mogelijk mee aan de slag.”

De motie werd uiteindelijk met algemene stemmen (41 voor, 0 tegen) aangenomen. In het tweede kwartaal van 2026 moet het college de raad informeren over de voortgang, waaronder de juridische status van schepen in de Noorderhaven en de uitgifte van tijdelijke ligplaatsen.