Raad stelt vragen over plots opduiken ‘verdwenen’ document over drafbaan in het Stadspark

Foto: Geert Koops

De Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over een recent opgedoken document rond het vertrek van de draf- en rensport van de drafbaan in het Stadspark. Dit document werd eerder als vernietigd beschouwd, maar is recentelijk alsnog gevonden.

Het gaat om een contract waarin de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV) Groningen in 2004 afstand zou hebben gedaan van haar doorlopende recht op de drafbaan. Lange tijd stelde de gemeente dat het originele document niet meer te vinden was en bestond er alleen een kopie. Eind vorig jaar bleek het originele contract toch te zijn opgedoken. De KHRV twijfelt al langer over de inhoud en echtheid van het document. De vondst van het originele contract was voor de KHRV aanleiding om opnieuw naar de rechter te stappen. De rechtbank in Groningen behandelt binnenkort een verzoek om drie betrokkenen bij het opstellen en ondertekenen van het contract onder ede te horen.

De Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden willen nu van het college weten hoe het mogelijk is dat een als vernietigd beschouwd stuk alsnog boven water komt. Ook vragen zij of de gemeenteraad in dit dossier op enig moment onvolledig of onjuist is geïnformeerd over het bestaan of de status van documenten. De partijen willen dat het college het document en andere relevante stukken alsnog met de gemeenteraad deelt, omdat er twijfel is over de inhoud van het document. De twee partijen willen weten hoe het document invloed heeft gehad op het vertrek van de draf- en rensport uit het Stadspark. In de zomer van 2021 vonden de laatste wedstrijden plaats op de drafbaan.