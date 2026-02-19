Raad omarmt Nachtvisie, maar binnenstad wordt geen veiligheidsrisicogebied

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De gemeenteraad heeft woensdagavond unaniem ingestemd met de Nachtvisie 2026-2030. Het doel is dat Groningen in 2030 koploper is op het gebied van een inclusieve en bruisende nachtcultuur. Hoewel de visie breed wordt gedragen, leidde het debat over veiligheid tot tegenstellingen in de raadszaal.

Aan de Nachtvisie is jarenlang gewerkt. “Drie raadsleden van mijn partij zijn hier achtereenvolgens mee bezig geweest”, illustreerde Olivier van Schagen van Student & Stad de lange adem van het traject. Bij Student & Stad zit een raadslid maximaal twee jaar in de raad. “Er staan prachtige plannen in, zoals subsidies voor makers, nieuwe evenementenlocaties en het inrichten van safe spaces. Maar het gaat bovenal over het erkennen van de waarde van de nacht.” De visie dient als basis voor concrete aanbevelingen, waaronder een Actieplan Veilig Uitgaan en de instelling van een centraal aanspreekpunt voor het nachtleven.

Veiligheid

Ondanks de positieve grondtoon uitten verschillende partijen grote zorgen over de veiligheid. Izaäk van Jaarsveld (CDA): “De nacht is onveilig. Gespuis op straat, groeiend wapenbezit en geweld zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel. Het lijkt ons daarom goed om de politie meer bevoegdheden te geven door de binnenstad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.”

Hans de Waard (SP) toonde zich tegenstander van dit plan: “Dit vraagt enorm veel capaciteit van de politie en handhaving. Die inzet gaat ten koste van de buurten en dorpen, waar nu ook al van alles aan de hand is.” Joren van Veen (PvdA) noemde het een te zwaar middel. Toen Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen) hem vroeg of hij wel wist wat preventief fouilleren inhield, ontstond een discussie. Volgens Van Veen leidt het middel in de praktijk tot de mogelijkheid van etnisch profileren, terwijl Menger benadrukte dat veilig uitgaan onder druk staat en elk instrument overwogen moet worden. “Als je dit in gaat zetten, dan ga je iedereen fouilleren. Er zit hier niet het element in dat u vaker heeft benoemd, dat je een keuze maakt”, aldus Menger.

Cameratoezicht

De VVD stelde voor om het cameratoezicht uitbreiden en te moderniseren met 360-gradencamera’s. “Gun ons een veiliger Groningen. Camera’s verhogen de pakkans en hebben een preventieve werking”, aldus Ietje Jacobs-Setz. Kelly Blauw (PVV) sloot zich hierbij aan: “Groningen is een stad die nooit slaapt, en tegenwoordig ben ik een moeder die nooit meer slaapt als mijn dochter zich straks in het uitgaansleven stort. Cameratoezicht en preventief fouilleren zijn noodzakelijk.”

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) was echter kritisch: “Het lijkt nu net alsof er niets gebeurt, maar dat is niet zo. Onlangs was ik bij een studentenvereniging; het was mooi om te zien hoe zij de handschoen oppakken als het gaat om alcohol- en middelengebruik. Ook de horeca heeft die handschoen opgepakt. De moties die nu worden ingediend op het gebied van veiligheid lijken een doel op zich, maar hebben ze in combinatie met het geheel ook een toegevoegde waarde? Het instellen van een veiligheidsrisicogebied is geen doel op zich. Daarom ontraad ik deze moties.” De raad volgde dit advies: beide moties werden met 8 stemmen voor en 34 tegen verworpen.

Ruimte voor de nacht buiten de binnenstad

Ook een motie om de Groningse nacht letterlijk meer fysieke ruimte te geven, haalde geen meerderheid. Maria Martinez Doubiani (D66): “Voor de Nachtvisie is jarenlang gelobbyd, maar de mogelijkheden in de binnenstad blijven beperkt. Het lijkt ons goed om de beleidsregels rond de vergunningverlening, met name ‘horecavergunning 4′, te verbreden. Zo wordt het mogelijk om ook in gebieden buiten het centrum, zoals het Suikerunieterrein of de Zernike Campus, een dergelijke vergunning voor bar & dancings aan te vragen.”

Joren van Veen (PvdA) reageerde bezorgd: “Maar op zulke plekken wonen ook mensen.” Doubiani benadrukte dat dit uiteraard binnen de wettelijke kaders voor geluid en veiligheid moet gebeuren. Van Veen vroeg zich af waarom er niet eerst onderzoek wordt gedaan in plaats van zo’n stellig voorstel in te dienen. Doubiani: “Dit is waar de nacht al jaren om vraagt. Er zijn clubs die een plek zoeken, maar al heel lang tegen een muur aanlopen.” Volgens haar zou deze ruimte de diversiteit van het aanbod enorm vergroten.

Student & Stad steunde het plan. Olivier van Schagen: “We zijn blij met de binnenstad, maar we willen ook meer diversiteit. Wat we nu hebben, begint steeds meer op elkaar te lijken. Het is goed om nieuwe omgevingsplannen en vergunningen de ruimte te geven. We kunnen prima nadenken over gebieden als de Suiker en Zernike.” Wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) was echter terughoudend: “Het verbreden van vergunningen buiten de binnenstad is een grote stap waar we niet lichtzinnig over moeten besluiten. De gevolgen zijn nu niet volledig te overzien en niet elk gebouw is geschikt voor nachthoreca. Het is beter om eerst de voor- en nadelen te onderzoeken.” De motie werd verworpen met 18 stemmen voor en 24 tegen.

Een loket voor de nachtcultuur

Een voorstel dat wél op een meerderheid kon rekenen, was het opzetten van een loket om ondernemers wegwijs te maken in de regelgeving. Sophie Middelhuis (GroenLinks): “Het diversiteitsaanbod kan beter. Om een nieuw initiatief te beginnen, moet je momenteel goed thuis zijn in het regelwoud dat we in deze gemeente hebben opgetuigd.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD) reageerde kritisch: “Als we een loket moeten opzetten omdat mensen de weg niet kunnen vinden, dan hebben we het als gemeente toch veel te ingewikkeld gemaakt?” Middelhuis erkende dat grotere clubs hun weg wel weten, maar dat het juist gaat om nieuwe, kleine initiatieven. Jacobs-Setz wierp tegen: “We hebben toch al een accountmanager die ondernemers helpt? Wat kan die dan niet?” Middelhuis hield voet bij stuk: “Dit gaat specifiek over nachtcultuur. Het is goed om daar één aanspreekpunt voor te hebben.”

Een tweede voorstel van GroenLinks vroeg om bij het uitvoeringsprogramma te verkennen hoe de vergunningverlening toegankelijker en laagdrempeliger kan voor initiatieven die de diversiteit vergroten. Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Die diversiteit is nog niet op orde, dat kan beter. Daarom dienen wij deze motie mede in.”

Wethouder Bosma gaf beide moties ‘oordeel raad’. Over het centraal aanspreekpunt zei ze: “Op dit moment is de informatie versnipperd over verschillende beleidsterreinen. In Utrecht hebben ze al een speciaal spreekuur of loket; de evaluatie daarvan kunnen we meenemen in onze verkenning.” Bij de motie over een diverse nacht zag de wethouder nog wat mitsen en maren, maar wilde ze de mogelijkheden verkennen.

Beide moties werden aangenomen. Het voorstel voor een centraal aanspreekpunt kreeg 34 stemmen voor en 8 tegen. De motie over een diverse nacht werd aangenomen met 29 stemmen voor en 13 tegen. Het hoofdvoorstel, de Nachtvisie 2026-2030, werd uiteindelijk unaniem (met 42 stemmen voor) aangenomen.