Raad houdt boot af voor professionele show bij jaarwisseling: “Eerst Wintergoud evalueren”

Foto: Anna-Louise via Pexels

Het voorstel van Student & Stad om tijdens de aanstaande jaarwisseling een professionele licht- en/of vuurwerkshow te organiseren, kon woensdagavond niet op steun van de raad rekenen. Voor de meerderheid kwam de motie te vroeg; men wacht liever de evaluatie van evenement Wintergoud af.

“Wat wij willen, is dat er tijdens de komende jaarwisseling in de binnenstad een professionele licht- en/of vuurwerkshow georganiseerd wordt tijdens het centrale aftelmoment”, betoogde raadslid Olivier van Schagen van Student & Stad. “Sinds 2018 heeft mijn partij meerdere keren moties ingediend om een dergelijke show te organiseren. Ondanks dat een deel van deze moties op een meerderheid kon rekenen, kwam de show er nooit. Het Stadhuis is in dat opzicht besluiteloos. Ondertussen werd de aftelshow van de afgelopen jaren door de lokale media afgekraakt.”

Van Schagen vervolgde: “Uit een enquête onder inwoners blijkt dat er behoefte is aan een professionele show. Dit jaar wordt het afsteken van consumentenvuurwerk verboden. Daarom is het juist nu belangrijk om een professionele show te organiseren en te luisteren naar de wens van de inwoners.”

Kritiek vanuit de raad

Peter Rebergen van de ChristenUnie reageerde kritisch: “Mijn fractie vindt dat deze motie afbreuk doet aan het succes van Wintergoud. Met mijn klas (Rebergen werkt in het onderwijs, red.) was ik op Wintergoud en het was er heel gezellig. Ik begrijp niet waarom er nu een motie wordt ingediend voor een show in de stad en niet voor de dorpen in de gemeente.” Van Schagen corrigeerde Rebergen: “Ons voorstel heeft betrekking op de hele gemeente. In Ten Boer wordt bijvoorbeeld al een mooi feest georganiseerd, maar waarom kan dat niet in het centrum? En ja, Wintergoud is geweldig, maar het gaat mijn fractie specifiek om het moment dat je het nieuwe jaar instapt. Op dat moment is er niet wat je wilt; er is geen ‘wow-effect’.”

Ook Ietje Jacobs-Setz van de VVD was kritisch: “Wij zouden dit graag breder zien dan alleen het aftelmoment. Wij willen dat er gekeken wordt naar hoe we een jaarwisseling zonder vuurwerk in de hele gemeente boeiend kunnen maken. Bent u het niet met mijn fractie eens dat er een totaalplan moet komen voor de jaarwisseling en alle aspecten daarvan?” Van Schagen antwoordde: “Zeer zeker, en dat staat ook benoemd in het dictum van de motie. Wat we zien is dat het nu in de binnenstad misgaat, daar vragen we specifiek aandacht voor. Maar uiteraard moet er voor de hele gemeente een plan komen.”

Progressief of oubollig?

De meeste kritiek kwam misschien nog wel van GroenLinks. Femke Folkerts: “Student & Stad zegt zelf al dat het sinds 2018 voorstellen indient om de jaarwisseling tot een succes te maken. Meerdere keren is de wens van de raad gehoord, en de gemeente is er al heel lang mee bezig. In dat kader is Wintergoud ook ontstaan. Dan heeft het vandaag toch geen zin om weer een nieuwe motie in te dienen? Het lukt simpelweg nog niet.” Van Schagen bleef resoluut: “Als we allemaal vóór stemmen, dan komt die show er wel.”

Ook Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren toonde zich sceptisch: “Student & Stad komt met een oubollig voorstel om vuurwerk af te steken. Waarom?” Van Schagen: “We pleiten in deze motie voor een vuurwerk- én/of lichtshow. Het kan dus alle kanten op.” Van Zoelen: “Je kunt iets met een lichtshow doen, of met drones. Waar is het progressieve karakter van Student & Stad gebleven?” Van Schagen reageerde geprikkeld: “Heeft u de motie wel gelezen? Ik word hier gek van. De fractie van de Partij voor de Dieren kan nu wel gaan zitten lachen, maar dit is serieus irritant.”

Geen dekking

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) noemde de motie van Student & Stad sympathiek, maar ontraadde deze: “Wintergoud is een opbouwpad en werd afgelopen december voor de tweede keer gehouden. We gaan het evenement nu evalueren, ook met het oog op landelijke ontwikkelingen rond het vuurwerkverbod. Het is onverstandig om nu een motie aan te nemen die we wellicht niet waar kunnen maken. Het kost geld waarvoor geen dekking is; het is niet zo eenvoudig geregeld als Student & Stad beweert.”

Andere partijen sloten zich daarbij aan. Joren van Veen (PvdA): “Wij kunnen een voorstel zonder financiële dekking niet steunen.” Daan Brandenbarg (SP) voegde toe: “Het is belangrijk dat de jaarwisseling ook in de buurten en wijken gevierd kan worden. Als we hiermee instemmen, dan kan het geld niet meer uitgegeven worden aan deze feesten.”

De motie werd uiteindelijk verworpen met 26 stemmen tegen en 14 stemmen voor.