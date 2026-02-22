Qbuzz zet extra bussen in op drukke spitslijnen

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100396348

Vervoersbedrijf Qbuzz gaat vanaf maandag 2 maart, dat is de maandag na de voorjaarsvakantie, de dienstregeling op een aantal punten aanpassen. De wijzigingen zijn nodig omdat het op sommige lijnen richting de stad drukker is geworden, waardoor daar extra bussen worden ingezet. Tegelijkertijd vervallen er ritten op momenten dat er minder reizigers zijn.

De aanpassingen zijn gebaseerd op de meest recente reizigersaantallen. Vooral de ochtendspits naar de stad krijgt op een aantal lijnen een impuls. Zo rijdt er op Q-link 4 van maandag tot en met donderdag een extra bus vanuit Roden met vertrek om 07.38 uur naar het Hoofdstation. Ook lijn 50 krijgt in de ochtenduren extra versterking op het traject tussen het Hoofdstation, Groningen Zuid en Haren.

Assen

Voor forenzen uit de richting Assen wordt de Qliner 309 uitgebreid met een extra rit die om 07.32 uur aankomt op het Hoofdstation. Hierdoor rijdt deze lijn in de ochtenduren minimaal acht keer per uur richting de stad. Verder zijn er kleine verschuivingen in de vertrektijden op Q-link 15 tussen het Hoofdstation en Zernike en op lijn 109 om de aansluitingen voor studenten te verbeteren.

Ritten verdwijnen

Daar staat tegenover dat op rustigere momenten enkele ritten komen te vervallen. Dit is onder meer het geval bij Qliner 300 met vertrek om 06.26 uur uit Groningen en 07.31 uur uit Emmen, de Qliner 309 om 17.04 uur uit de stad en de rit van 07.36 uur op Qliner 314 vanuit Drachten naar Groningen.

Een opvallende wijziging vindt plaats in Groningen Zuid, waar de route van lijn 110 verandert. Deze bus stopt voortaan niet meer bij de halte P.C. Hooftlaan, maar krijgt een vaste stop bij de Van Lenneplaan. Door deze aanpassing kan de lijn voortaan met comfortabelere Qliner-bussen worden gereden en wordt de reistijd tussen Assen en Groningen iets korter.

Vanwege de vele kleine wijzigingen in de vertrektijden adviseert Qbuzz reizigers om hun rit vanaf 2 maart vooraf te controleren via de reisplanner.