Qbuzz legt busvervoer vanaf dinsdagavond compleet stil vanwege aangekondigde ijzel

Foto Casper Slotboom. Reisinformatie Qbuzz werkt niet.

Busvervoerder Qbuzz voert dinsdagavond vanaf 20.30 uur geen ritten meer uit vanwege de aangekondigde gladheid door ijzel. Woensdagochtend begint de dienstregeling ook later dan normaal.

Dat heeft Qbuzz dinsdagmiddag besloten om personeel en passagiers te beschermen. Woensdagochtend om 10.30 uur wordt het busvervoer pas weer weer opgestart.

Het KNMI heeft voor Groningen de weerswaarschuwing ‘code oranje’ afgegeven vanaf dinsdagavond 22.00 uur, vanwege ijzel. Volgens het meteorologisch instituut wordt het op veel plaatsen langdurig glad. De waarschuwing eindigt vooralsnog op woensdagochtend om 10.00 uur.

Vanaf dinsdagmiddag 16.00 uur kan de gladheid al beginnen en woensdag blijft het tot het middaguur oppassen voor gladde wegen. Daarom geldt dan al ‘code geel’.