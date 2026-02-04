PVV wil actie van college na fatbike-plannen Den Haag: “Groningen mag niet achterblijven”

Foto: Politie Stadskanaal

De PVV-fractie in de Groningse gemeenteraad wil actie van het college nu het nieuwe regeerakkoord in Den Haag de deur opent voor een strengere aanpak van fatbikes. “Groningen mag nu niet achterblijven”, stelt raadslid Kelly Blauw.

Eerder erkende het Groningse college de problematiek rond fatbikes al, maar gaf wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer aan dat lokale maatregelen lastig waren door een gebrek aan landelijke regels. Met het nieuwe regeerakkoord lijkt die belemmering weg te vallen. Daarin wordt voorgesteld om fatbikes als aparte voertuigcategorie te zien, inclusief een mogelijke minimumleeftijd, helmplicht en fatbike-vrije zones.

“Openbare ruimte is geen racebaan”

Voor de PVV is dit hét moment voor Groningen om door te pakken. “Veel inwoners voelen zich onveilig door intimiderend rijgedrag en hoge snelheden”, aldus Blauw. “Nu Den Haag de deur openzet voor strengere regels, willen wij weten welke maatregelen het college direct gaat nemen. De openbare ruimte is geen racebaan; de veiligheid van Groningers moet voorop staan.”

De partij vraagt het college onder meer of het bereid is om, vooruitlopend op de landelijke wetgeving, alvast lokale maatregelen uit te werken. Ook wil de PVV weten of een helmplicht de handhaving kan vergemakkelijken en hoe het identificatieprobleem zonder kentekens aangepakt kan worden.

Kat uit de boom

In december trokken Student & Stad en de VVD ook al aan de bel over de overlast. Wethouder Broeksma hield toen de boot nog enigszins af. Hij benadrukte dat veel overlast, zoals opgevoerde motoren of rijden met een gashendel, technisch gezien al illegaal is. Groningen keek tot nu toe de kat uit de boom om te zien of proeven in Amsterdam en Enschede stand zouden houden bij de rechter.

Met de nieuwe wind uit Den Haag lijkt die afwachtende houding wat de PVV betreft voorbij. De fractie wil dat Groningen niet langer “achteroverleunt” en vraagt om een concreet plan van aanpak voor de Groningse binnenstad en wijken.