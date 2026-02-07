PVV vraagt college opnieuw om opheldering over komst islamitische basisschool: “Er is sprake van ideologisch wegkijken”

Foto via Google Maps - Streetview

De PVV-fractie is niet te spreken over de wijze waarop het college vragen beantwoordt over de nieuwe islamitische basisschool Al Kitaab in de wijk Corpus den Hoorn. Volgens de partij negeert het gemeentebestuur de zorgen van bewoners en is er sprake van “ideologisch wegkijken”.

Vorige maand uitte de PVV al zorgen over segregatie en sociale cohesie door de komst van de school naar de Semmelweisstraat. De antwoorden die het college daarop gaf, leiden nu tot een nieuwe reeks kritische vervolgvragen. Volgens fractievoorzitter Kelly Blauw doet het college de zorgen van omwonenden af als “niet-legitiem” of louter subjectief.

Strijd om identiteit

Een specifiek punt van kritiek is dat het college in de beantwoording expliciet afstand nam van de term “autochtone Groninger”. Volgens de PVV wordt hiermee een bestaande groep inwoners feitelijk onzichtbaar gemaakt. “Het college zegt op te komen voor inclusiviteit, maar sluit ondertussen een hele groep inwoners uit door hun identiteit en zorgen te ontkennen”, stelt Blauw. “Dat is geen inclusief bestuur, dat is ideologisch bestuur.”

De PVV wijst erop dat het college hiermee hun eigen beleid tegenspreekt. In de gemeentelijke Onderwijssegregatiemonitor wordt segregatie namelijk wel als probleem benoemd. Blauw: “Zodra bewoners kritische vragen stellen over een islamitische school, worden diezelfde zorgen weggezet als aannames. Dat is meten met twee maten.”

Leefbaarheid in de wijk

De PVV vindt dat het college zich te gemakkelijk verschuilt achter de Onderwijsinspectie. De gemeente is volgens de partij immers zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. In de vervolgvragen wil de partij onder meer weten waarom signalen van verscherpt toezicht bij soortgelijke scholen elders in het land niet worden meegewogen in de Groningse aanpak.

Ook vraagt de fractie welke meetbare indicatoren het college hanteert om maatschappelijke spanningen in Corpus den Hoorn te monitoren. “Als bewoners het gevoel krijgen dat hun zorgen niet mogen worden uitgesproken, ondermijnt dat het vertrouwen in de overheid”, aldus de PVV.

Achtergrond

Basisschool Al Kitaab opent in augustus de deuren in het huidige pand van het Zernike Montessori Vaklyceum. Hoewel de gemeente Groningen aanvankelijk zelf ook bezwaren had tegen de komst van de school, wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs vreesde eerder voor verdeeldheid in het onderwijs, gaf het ministerie van OCW uiteindelijk toch groen licht na 150 steunverklaringen van ouders.