PVV en VVD zien problemen door verplichte aansluiting sociale huurders op warmtenet: ‘Verduurzaming mag geen juridisch schaakspel worden’

WarmteStad wordt komende woensdag het hoofdonderwerp van gesprek tijdens het wekelijkse vragenuurtje in het Stadhuis. De PVV en VVD zien allebei problemen voor sociale huurders, die feitelijk weinig of geen keuze zouden hebben om WarmteStad te ontwijken.

De PVV trekt het hardst van leer, naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank. De kantonrechter oordeelde dat de clausule in huurovereenkomsten van Patrimonium, waarmee huurders instemden met aansluiting op het warmtenet, rechtsgeldig is en dat een eisende huurder daarom moet instemmen met aansluiting van zijn appartement op het warmtenet van WarmteStad. Maar de weerstand speelt niet alleen bij deze huurder. Ook sociale huurders in Paddepoel en delen van Selwerd hebben twijfels en weerstand. Onder meer in de CasPoMor-flats is een petitie opgezet tegen de aansluiting op WarmteStad.

‘Niet bewust ingestemd of gedwongen mee te werken’

Vooral 50-plussers maken zich volgens de PVV zorgen over de gang van zaken, omdat ze zouden worden geconfronteerd met onduidelijke informatie en druk om een huurcontract te tekenen waarin aansluiting op het warmtenet onvermijdelijk is. PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw stelt: “Een handtekening onder een huurcontract betekent niet automatisch dat een huurder bewust instemt met aansluiting op een warmtenet.”

Wie een nieuw huurcontract tekent, moet volgens de PVV al zo’n vijf jaar een dergelijke clausule tekenen, terwijl sommige huurders niet zouden weten dat dit tot een warmtenetaansluiting kon leiden. Flatbewoners zouden de voorwaarden van WarmteStad pas te zien krijgen als zeventig procent van de bewoners een handtekening heeft gezet. Huurders zouden dus eerst moeten instemmen en pas daarna de details lezen, terwijl weigeren kan betekenen dat ze geen warmte of warm water hebben.

VVD wil betere dienstverlening

De PVV is niet de enige partij die komende woensdag van het gemeentebestuur (de gemeente is eigenaar van WarmteStad) wil weten hoe het gemeentelijk bedrijf en woningcorporaties omgaan met de contracten. Ook de VVD trekt het college komende woensdag aan het jasje over WarmteStad. De partij constateert dat er inmiddels meer dan zesduizend woningen zijn aangesloten op het warmtenet.

“Een kijkje tussen de beoordelingen op het internet liegen er niet om”, schrijft VVD-raadslid Rik Heiner. “Er schijnen ook storingen te zijn op de koude dagen van de afgelopen maanden. Hierdoor laat WarmteStad haar klanten letterlijk en figuurlijk in de kou staan. De klanten van WarmteStad hebben echter geen mogelijkheid om te wisselen van aanbieder en zijn overgeleverd aan de grillen van de gemeente Groningen.”

De VVD wil weten wat de gemeente gaat doen om de dienstverlening te verbeteren en hoe het staat met de consumentenbescherming bij WarmteStad, in vergelijking met huurders die zelf een aanbieder kiezen voor gas en licht.