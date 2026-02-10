PvdA wil steun voor Herenboeren-initiatief in Onnen

Foto Geert Job Sevink

De PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld over het plan van de Vereniging Herenboeren Groningen om een boerderij te vestigen op de Onneresch bij Onnen. De coöperatie wil op de boerderij biologisch voedsel gaan produceren voor ongeveer driehonderd deelnemers binnen het concept. De gemeente moet achter dit initiatief gaan staan, vindt de PvdA.

Bij het Herenboeren-concept betalen leden elke maand een vast bedrag voor lokaal voedsel en helpen ook mee op de boerderij. De boerderij in Onnen wordt ongeveer vijftien hectare groot en krijgt zowel akkers als dieren. Het doel van de boerderij is goedkoop, lokaal en biologisch voedsel produceren en leveren voor 250 tot 350 gezinnen.

De gronden voor de boerderij zijn nu nog eigendom van de provincie Groningen. De provincie wil de grond dit voorjaar verkopen. Herenboeren is bereid de normale prijs te betalen, maar wil dat biologische landbouw verplicht wordt. De vereniging maakt zich zorgen dat deze afspraak bij de verkoop niet wordt vastgelegd. Als dat gebeurt, kan hun plan misschien niet doorgaan.

De PvdA-fractie vraagt het college van burgemeester en wethouders wat zij van het plan vindt. Ze willen ook weten of het college de Herenboeren wil helpen en hierover met de provincie wil praten, vooral over de regels voor biologische landbouw.