Pumptrack Vinkhuizen is een succes: “De sport zit enorm in de lift”

De pumptrack in Vinkhuizen is een succes. Dat schrijft Sport050 in haar nieuwste magazine. Betrokkenen laten weten niet verbaasd te zijn; volgens hen zit de sport in de gemeente in de lift.

De verharde baan met bochten en heuvels, waar BMX-fietsers en skaters overheen kunnen rijden, werd in september vorig jaar geopend bij het Zilverpad. Al voor de officiële opening werd er volop gebruikgemaakt van de locatie. “Het mooiste vind ik dat de buurt het echt heeft omarmd. Er is altijd leven op de baan en de reacties zijn alleen maar positief”, zegt projectleider Gerd Boerema in het magazine.

De aanleg van de pumptrack was een ‘één-en-één-is-twee-momentje’. De gemeente wilde het fietspad verleggen omdat de oude route sociaal onveilig was, terwijl er vanuit de buurt een initiatief lag voor een pumptrack. De realisatie kende echter de nodige uitdagingen: door een slappe en natte bodem stond het terrein regelmatig onder water, waardoor de opening een jaar vertraging opliep.

BMX-lessen breiden uit

Voor Keanu de Plaa, BMX-docent in Groningen, komt het succes niet als een verrassing. “Je ziet dat kinderen en jongeren er steeds meer mee bezig zijn. Dat zie ik in Beijum en Lewenborg, maar zeker ook in Vinkhuizen. Het activeert.” De Plaa geeft onder andere lessen in het Colosseum aan de Koningsweg. “We zijn begonnen met één les per week, maar dat hebben we inmiddels moeten uitbreiden naar twee. Veel jeugd is actief, niet alleen op de BMX, maar ook op de mountainbike.”

Waar de populariteit precies vandaan komt, is lastig aan te wijzen. De Olympische Spelen lijken niet de hoofdoorzaak, wat bijvoorbeeld wel gebeurde naar aanleiding van de 4×4-successen bij het basketbal. “Het onderdeel werd niet live uitgezonden door de NOS omdat er geen Nederlanders aan deelnamen; het bleef bij highlights“, legt De Plaa uit. Hij ziet meer in de kracht van lokale initiatieven en grote evenementen. “Komende zomer komt de mountainbike slopestyle-competitie naar de Grote Markt. Dat is ontzettend vet en wakkert de interesse verder aan.”

Tijdelijk karakter

De komende periode wordt de baan in Vinkhuizen verder verfraaid met bloemenzaden. Toch hangt er een houdbaarheidsdatum aan de pret: rond 2030 moet de pumptrack wijken voor een nieuwe verbindingsweg tussen de oude Friesestraatweg, de Ring West en de Diamantlaan.

Volgens wijkjournalist Danny Hoffmann spelen die zorgen over de toekomst van de pumptrack in de buurt nog niet echt. Hij herinnert zich wel dat de start met enige zorgen verliep. “Indertijd waren niet alle buurtbewoners blij; men vreesde voor geluidsoverlast.” Of die overlast ook daadwerkelijk is bewaarheid, is niet bekend, maar de huidige populariteit van de baan lijkt de boventoon te voeren.

