Provincies Groningen en Drenthe betalen onderzoek naar armoede en stress in gezinnen

Foto: Chronomarchie via Pixabay

De provincies Groningen en Drenthe betalen samen voor een onderzoek naar armoede en stress in gezinnen. Het onderzoek moet hulpverleners helpen om ingrijpende ervaringen sneller te herkennen bij gezinnen, zodat ze een kans krijgen om hun armoede te doorbreken.

Beide provincies geven hiervoor 38.000 euro aan de onderzoekers van kenniscentrum CMO STAMM. Dit bureau voert het onderzoek uit, samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen.

Het onderzoek draait met name om gezinnen die al lange tijd in armoede leven. Vaak speelt ook stress of een ingrijpende ervaring een rol binnen zulke gezinnen, en deze problemen kunnen worden doorgegeven van ouders op kinderen. Gezinnen met weinig geld leven vaak onder druk en kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen. Ze hebben het moeilijker op school en denken vaker somber over hun toekomst.

Het doel van het onderzoek is om hulpverleners beter te helpen. Zij moeten stress en ingrijpende ervaringen sneller herkennen bij gezinnen. Zo kunnen zij betere hulp geven. Volgens de provincie geven veel hulpverleners in Groningen en Drenthe aan dat zij hier meer over willen leren, om gezinnen beter te ondersteunen in het dagelijks leven.