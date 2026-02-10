Provincie voert druk op PreZero weer op: dwangsommen voor overlast blijven staan

Foto via Google Maps - Streetview

De provincie gaat de druk op afvalverwerker PreZero aan de Gideonweg weer opvoeren. Gedeputeerde Staten hebben dinsdag besloten de bezwaren van het bedrijf tegen een reeks verhoogde dwangsommen aan de kant te schuiven. Daarmee is de weg vrij om de afvalverwerker fors te beboeten als de overlast aanhoudt.

In de omgeving van het bedrijf, en dan met name in de nabijgelegen flat De Brander, wordt al geruime tijd geklaagd over geluidsoverlast. Eerder ging het ook over afvaloverlast in de omgeving. In juni 2025 legde de provincie een last onder dwangsom (LOD) op met verhoogde bedragen, omdat eerdere maatregelen niet tot het gewenste resultaat leidden. PreZero maakte echter bezwaar tegen deze verzwaarde aanpak en kreeg afgelopen oktober rugdekking van de rechter. In een voorlopige uitspraak werd bepaald dat het bedrijf de dwangsommen nog niet hoefde te betalen zolang de provincie geen definitief besluit had genomen over het bezwaarschrift.

Advies commissie overgenomen

Die onduidelijkheid is nu voorbij. De provincie heeft het advies van de Commissie Rechtsbescherming overgenomen en het bezwaar van PreZero ongegrond verklaard. Dit betekent dat het oorspronkelijke besluit van juni vorig jaar volledig in stand blijft. De provincie houdt daarmee vast aan de verhoogde dwangsombedragen, die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s per week.

De kwestie werd de afgelopen tijd ook herhaaldelijk in de gemeenteraad besproken. Raadslid Andrea Poelstra (D66) trok eerder al aan de bel: “Na de herinrichting van het terrein klagen bewoners over lawaai, stof en afval. Vooral de shredder op het terrein en het aanleveren van containers veroorzaken van de vroege ochtend tot de late avond veel geluid.” Hoewel de gemeente toeziet op de verkeerssituatie en zwerfvuil rond het complex, is de provincie de bevoegde instantie als het gaat om de geluidsnormen op het terrein zelf.

Hoewel de provincie met dit besluit de handhaving officieel voortzet, is de juridische strijd waarschijnlijk nog niet ten einde. PreZero heeft nu de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de rechtbank.