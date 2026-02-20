Provincie Groningen geeft 250 fietshelmen aan Kledingbank Maxima

Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft donderdag 250 fietshelmen geschonken aan Kledingbank Maxima. Met de actie wil de provincie helpen dat ook mensen met een laag inkomen veilig kunnen fietsen. De helmen worden verdeeld over zeven locaties van Kledingbank Maxima om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

De provincie wil met de actie het gebruik van helmen stimuleren, vooral bij ouderen, kinderen en mensen die op een elektrische fiets rijden. Maar voor veel huishoudens met een laag inkomen is een fietshelm een grote uitgave. Daarom krijgt de kledingbank de mogelijkheid om de helmen gratis uit te delen aan haar klanten.

Later dit voorjaar start de provincie opnieuw met een andere actie rond fietshelmen, waarbij inwoners van Groningen met korting een fietshelm kunnen kopen bij een lokale fietsenwinkel.