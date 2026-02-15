Politieke vragen over ‘zorgwekkend beeld’ in Libertas-flat: “Dit mag niet de standaard zijn”

Foto: Joris van Tweel

De fractie van Student & Stad vraagt samen met GroenLinks het college om opheldering over de situatie in de Libertas-flat. Bewoners van deze flat aan het Wouter van Doeverenplein kampen al ruim een jaar met hardnekkige problemen, variërend van kapotte verwarmingen tot onveilige situaties door onbevoegden.

De maat voor de bewoners is vol. Ondanks eerdere reparatiepogingen door verhuurder SSH en eigenaar Nijestee, zijn studenten in diverse units nog altijd afhankelijk van elektrische noodkachels omdat de centrale verwarming het laat afweten. “Een onacceptabele situatie voor nieuwbouw waarvoor flinke huurprijzen worden betaald”, aldus Wieke van Heteren van Student & Stad.

Onveiligheid

Naast de technische mankementen is er sprake van een structureel veiligheidsprobleem. Onbevoegden dringen het pand binnen om er te overnachten, wat leidt tot nare incidenten. Zo deed een bewoonster bij de UKrant haar beklag over een dakloze die de koelkast van een studentenhuis leeghaalde en vervolgens in een leeg gegeten kom poepte. Hoewel er inmiddels vier keer per nacht beveiligingsrondes plaatsvinden, voelen veel studenten zich nog altijd onveilig in hun eigen huis.

Zorgwekkend patroon

Voor Student & Stad en GroenLinks staan de problemen bij Libertas niet op zichzelf. Zij zien een zorgwekkend patroon bij nieuwe studentencomplexen in Groningen. Ook bij de Van Heemskerck-flat en de complexen van XIOR waren er recent grote problemen met stroomuitval en installaties zoals warmtepompen.

De partijen willen van het college weten of zij bereid zijn de technische betrouwbaarheid van dit soort grote complexen kritisch tegen het licht te houden. “We moeten voorkomen dat we tegen dezelfde problemen aanlopen bij de geplande nieuwbouw op Zernike”, zo stellen de partijen in hun vragen.

Toekomst

Het college wordt gevraagd op welke wijze zij het gesprek aangaat met corporaties, verhuurders en projectontwikkelaars om de standaard van oplevering en nazorg te verhogen. De fracties willen weten welke rol de gemeente voor zichzelf ziet weggelegd bij de oplevering van nieuwe complexen, zodat studenten in de toekomst niet direct na de verhuizing in de kou, of in onveilige situaties, komen te zitten.

De schriftelijke vragen van de partijen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.