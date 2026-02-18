Politie waarschuwt voor oplichters die bevingsslachtoffers geld aftroggelen voor adviesgesprekken

Oplichters die aardbevingsslachtoffers geld aftroggelen. Geen nieuw fenomeen, maar na uitgebreide aandacht in de media allerminst verdwenen. De politie in Stad en een legitiem bedrijf waarschuwen woensdagmiddag voor een nieuwe truc die in Groningen wordt gebruikt om huiseigenaren in het bevingsgebied geld afhandig te maken.

De waarschuwing komt van ‘Groen Wonen’ (een bedrijf uit Zuidbroek dat zaken als zonnepanelen, warmtepompen en isolatie verkoopt en installeert) en verschillende politieteams in zowel Stad als de rest van de provincie. Het bedrijf en de politie krijgen signalen over oplichters die mensen bellen (zowel klanten als niet-klanten) en zich voordoen als medewerkers van het bedrijf.

De oplichters bieden, al dan niet tegen betaling, een ‘adviesgesprek’ aan en vragen vervolgens om een aanbetaling of betaalgegevens. Daarbij wordt, aldus het bedrijf, druk uitgeoefend op ‘klanten’ om direct te beslissen of te betalen.

“Dit zijn géén medewerkers van ons”, waarschuwt het bedrijf duidelijk. “Groen-Wonen.nu zal nooit om geld of een aanbetaling vragen voor een adviesgesprek. Krijgt u zo’n telefoontje? Niet betalen en niet op links klikken, en noteer het telefoonnummer en bel ons zelf via 0598-232037 of mail naar info@groen-wonen.nu om te controleren of het echt van ons kwam.”

Ook de politie hoort graag van mensen die te maken hebben gehad met de oplichtingspraktijken. Wie slachtoffer is geweest of ook is benaderd, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Noem hierbij het zaaknummer: 2026043259.