Politie vindt meerdere wapens na melding van een conflict

Foto's: Instagram Politie Groningen Zuid

De politie heeft maandag meerdere wapens gevonden in een woning aan de Zaagmuldersweg na een melding van een conflict. Dat meldt Politie Groningen Zuid op Instagram.



De politie kreeg melding van een conflict waarbij een wapen gebruikt zou zijn. Om wat voor wapen het ging, was op dat moment nog niet bekend. Daardoor zijn ze met meerdere eenheden naar het huis gegaan.

Na een gesprek met de bewoner heeft de politie een huiszoeking gedaan. Daarbij werden meerdere wapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen, waaronder een honkbalknuppel.