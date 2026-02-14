Politie op zoek naar getuigen van woningoverval Rode Weeshuisstraat: “Verdachte mogelijk gevlucht in witte auto”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de woningoverval die vrijdagavond plaatsvond in de Rode Weeshuisstraat in de binnenstad. Daarbij raakte één persoon gewond.

De overval vond plaats rond 21.15 uur. “Bij de overval raakte een man gewond”, schrijft de politie. “Eén verdachte, een 17-jarige jongen uit Breda, werd overmeesterd en is overgedragen aan de politie. We zijn nog op zoek naar een tweede verdachte. Deze is er mogelijk vandoor gegaan in een witte auto.” De man die gezocht wordt is ongeveer 20 á 30 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur. De man droeg ten tijde van de overval een pet van het merk Lacoste en een tech-jas of vest van het merk Nike. “Heb je deze man vrijdagavond gezien, bel ons dan.”

Een man die vrijdagavond op straat werd aangehouden is inmiddels weer vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat hij niets met de overval te maken had.

Naast getuigen is de politie ook op zoek naar beeldmateriaal. “Heb je iets gezien of gehoord van de overval of wat daaraan vooraf is gegaan? Heb je camerabeelden waarop verdachte personen of voertuigen te zien zijn? Of heb je andere tips die met deze zaak te maken hebben? Bel de politie op telefoonnummer 0800 60 70 of deel tips via de website van de politie.” Ook kan er anoniem informatie worden gegeven via telefoonnummer 0800 7000.