Politie geeft beelden vrij van explosie bij woning

Foto: 112 Groningen

De politie heeft beelden vrijgegeven van twee explosies bij een woning aan de Henriëtte Roland Holststraat.

De eerste explosie vond plaats vond op oudjaarsdag om 14.22 uur. De verdachte heeft een voorwerp uit zijn zak gehaald. Als hij weg loopt gaat een explosief af. De verdachte stapt daarna op een fatbike.

Op 30 januari volgt rond 19.35 uur een explosie bij hetzelfde huis. Op beelden is te zien dat de verdachte een explosief tegen het raam plaatst.

De politie weet niet of het om dezelfde verdachte gaat, maar zegt wel dat er overeenkomsten zijn. De politie hoopt op informatie over de explosies en de verdachte(n).