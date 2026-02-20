Politici vertellen de komende weken over hun sportplannen in OOG Sport

Foto: Joris van Tweel

OOG Sport gaat vanaf zaterdag aandacht besteden aan de politiek. Politici gaan de komende weken vertellen wat hun visie is op de sport in de gemeente Groningen. Dit vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart.

De eerste gasten zijn Irene Huitema van GroenLinks/PvdA en Rik Heiner van de VVD. Zij komen vanaf 17.00 uur aan het woord.

Er is geen live verslag van een wedstrijd. Wel komt er een toelichting van voetbalclub PKC’83 over het vertrek van trainer Ron de Boer.

Daarnaast de vraag of schaatser Jenning de Boo een publieke huldiging moet krijgen. De Boo won op de spelen twee zilveren medailles.

Verder is er ander nieuws en zijn de tussen en eindstanden in het amateurvoetbal te horen. OOG Sport begin om 15.00 uur.