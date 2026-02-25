Poging tot inbraak in berging Vinkhuizen: “Wees alert”

Aan de Jaspisstraat in de wijk Vinkhuizen hebben onbekenden dinsdag geprobeerd in te breken in een berging onder een flat. Hoewel het bij een poging is gebleven, roepen omwonenden op om extra alert te zijn.

Op foto’s is te zien dat de toegangsdeur tot de berging fors beschadigd is geraakt. Het lukte de inbrekers echter niet om binnen te komen, waardoor er niets is gestolen. In de buurtapp wordt inmiddels gewaarschuwd voor de daders: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”

Eerdere inbraakgolven

Vorig jaar winter werd Vinkhuizen geteisterd door een inbraakgolf in bergingen en schuren. Destijds werden vooral elektrische fietsen, steps en gereedschap buitgemaakt. Ook afgelopen zomer was het raak in de stad, toen in de Zeeheldenbuurt op grote schaal werd ingebroken. De politie roept bewoners op om bij verdachte situaties altijd direct 112 te bellen.