Platform Gerrit Krolbrug optimistisch over kansen tijdelijke oplossing: “De druk erop houden”

Caroline van der Plas van de BBB en de lijsttrekker van de partij in de gemeente brachten zaterdag een bezoek aan het platform. Foto: ingezonden

De eensgezindheid om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor een tijdelijke verbinding tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug is groot. Dat zegt Chris van Malkenhorst van het Platform Gerrit Krolbrug, dat onlangs om tafel zat met drie wethouders en een delegatie uit de Tweede Kamer ontving.

“Er is de afgelopen periode veel gebeurd”, vertelt Van Malkenhorst. Begin deze maand nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks-PvdA aan waarin de minister wordt opgeroepen werk te maken van een tijdelijke oplossing. Voor het platform was dit het startsein om de druk verder op te voeren. Onlangs vond er een constructief gesprek plaats met de wethouders Philip Broeksma, Rik van Niejenhuis en Carine Bloemhoff. “Samen met bedrijvenvereniging VBNO hebben we ons plan gepresenteerd voor een tijdelijke voorziening bij de huidige busbaanbrug. Dat was een heel goed gesprek.”

Huiswerk gedaan

Het overleg krijgt in de tweede week van maart een vervolg. Dan schuift het platform aan bij brugspecialisten van de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat. Het platform heeft zijn huiswerk inmiddels gedaan: “We hebben gesproken met voormalig specialisten die betrokken waren bij de aanleg van de bruggen in Aduard en Zuidhorn. Zij zijn enthousiast en denken dat onze oplossing binnen het budget van 6 miljoen euro gerealiseerd kan worden.”

In een brief aan de Provinciale Staten en de gemeenteraad vraagt het platform de politiek om de druk op de ketel te houden. “De indruk is dat er veel positiviteit is. We willen dat alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het platform met de fractie van de BBB. Foto: ingezonden D66 bedankte het platform voor hun inzet met taart. Foto: ingezonden

Caroline van der Plas

Naast de lokale politiek toont ook Den Haag belangstelling. Afgelopen zaterdag bracht Caroline van der Plas (BBB) een bezoek aan de locatie. “Het was een plezierige ontmoeting”, aldus Van Malkenhorst. “Bij de brug werd haar pijnlijk duidelijk dat de bewering van de minister, dat omfietsen via de Noordzeebrug of Oostersluis slechts twee minuten extra kost, simpelweg niet klopt. Ze zei: ‘hoe kan de minister nu zoiets zeggen?'”

Van der Plas nam ter plaatse een video op voor de nieuwe minister, die maandag wordt beëdigd, met de uitnodiging om zelf polshoogte te komen nemen. Binnenkort volgen nog twee andere Kamerleden uit de commissie Infrastructuur die een bezoek komen brengen.

Taart

De inzet van het platform wordt ook door andere partijen gewaardeerd. In de aanloop naar Valentijnsdag werd de stichting verrast door D66. “Tijdens onze platformvergadering stonden er ineens een raadslid en een Statenlid voor de deur met een taart. Er stond op: ‘Stichting Gerrit Krolbrug, dank voor jullie inzet’. Een prachtige geste die ons echt heeft verrast. Het sterkt ons om de komende tijd de druk er vol op te houden.”

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug werd in mei 2021 aangevaren door een vrachtschip. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd. Sindsdien is de brug onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Sinds december 2024 kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van een noodbrug. Deze noodbrug moet echter verdwijnen als in januari 2027 de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug begint. Rijkswaterstaat en het ministerie hinten er tot dusverre op dat gebruikers moeten omfietsen via de Noordzeebrug of Oostersluisbrug. Onder andere het Platform Gerrit Krolbrug vindt dat geen optie, omdat deze omleiding veel langer is dan de voorgestelde twee minuten. Samen met bedrijvenvereniging VBNO hebben ze gewerkt aan een plan voor een tijdelijke verbinding.