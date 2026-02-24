Plannen Travertijnstraat aangepast na bezwaren: minder hoogbouw

Eén van de conceptbeelden, waarbij het nog niet gaat om het definitieve plan. Op de voorgrond het voormalige De Vinkenborgh. Illustratie: gemeente Groningen

De herontwikkeling van de Travertijnstraat in Vinkhuizen is een stap dichterbij. Het ontwerp-omgevingsprogramma ligt na een besluit van de gemeenteraad zes weken ter inzage. Opvallend is dat de gemeente de bouwhoogtes heeft aangepast na kritiek uit de buurt.

In het gebied tussen de Diamantlaan en de Travertijnstraat moeten tussen de 200 en 250 nieuwe woningen komen. Waar in eerdere plannen nog sprake was van blokken van zes bouwlagen direct aan de Travertijnstraat, is dit nu verlaagd naar maximaal vier lagen. Om dit te compenseren, wordt de bebouwing aan de zuidzijde (kant Diamantlaan) juist iets hoger, met appartementenblokken van zes tot zeven woonlagen.

De aanpassing is het gevolg van intensief overleg met omwonenden van de Zandsteenlaan, die zich verenigd hebben onder de naam Bezorgde Bewoners Zandsteenlaan. Hun belangrijkste bezwaar was de impact van de hoogbouw aan de straatkant. De gemeente heeft deze input nu verwerkt in het definitieve ontwerp.

De Vinkenborgh

Een centraal onderdeel van het plan is het behoud van het karakteristieke schoolgebouw De Vinkenborgh (Trav12). Het pand kent een bijzondere geschiedenis: bij de opening in 1976 kwam zelfs de minister van Onderwijs naar Groningen. Het gebouw was destijds revolutionair vanwege de flexibele ‘skeletbouw’: de binnenmuren waren niet dragend, waardoor de lokalen eenvoudig aangepast konden worden aan nieuwe onderwijsvormen. Ook de grote praktijklokalen op de begane grond golden destijds als vernieuwend. Na het vertrek van de school in 2012 kreeg het pand een tweede leven als broedplaats onder de naam Backbone. Tegenwoordig biedt het onderdak aan zo’n 150 bedrijfjes en instellingen, een dynamiek die de gemeente ook in de toekomst deels wil behouden door wonen en werken in het pand te combineren.

‘Spuuglelijk’ of architectonisch?

De beslissing om de oude school te behouden, ging niet zonder slag of stoot: de gemeenteraad was in 2023 niet eensgezind. Waar partijen als GroenLinks en de SP het pand prezen om de architectonische waarde, noemden tegenstanders als Student & Stad en het CDA het gebouw destijds “spuuglelijk” en pleitten zij voor goedkopere nieuwbouw.

Het behoud van De Vinkenborgh kost de gemeente zo’n 6,2 miljoen euro. De SP trok destijds zelfs een vergelijking met de Martinitoren: “Ooit is er ook geopperd om de Martinitoren te slopen omdat renovatie duurder zou zijn. We willen voorkomen dat we over vijftig jaar zeggen: wat jammer dat we dat toen gesloopt hebben. We hebben het over een karakteristiek gebouw voor zijn tijd. Het is belangrijk om het erfgoed van de toekomst te beschermen.” Uiteindelijk koos een meerderheid voor behoud.

Transformatie en groen

Het hoofdgebouw van de oude school wordt getransformeerd naar een combinatie van wonen en werken. Er komt ruimte voor woningbouw, maar ook voor werkplekken voor zelfstandigen en creatievelingen. Daarnaast is er in het pand plek voor beperkte maatschappelijke en commerciële functies. De sportzalen en het voormalige zwembad behouden hun volledige functie als broedplaats. Voor de invulling van dit deel van het plan schakelt de gemeente een extern bureau in om de behoeften vanuit het broedplaatsenveld te inventariseren. De werkzaamheden aan dit monumentale deel beginnen naar verwachting pas in 2028.

De nieuwe appartementenblokken in de rest van de wijk krijgen gedeelde binnentuinen en worden omringd door bomen en waterpartijen. Om de parkeerdruk in de omliggende straten te beperken, wordt er geparkeerd op centrale terreinen of parkeerdekken van één laag hoog.

Inspraak

Het ontwerp-plan ligt momenteel ter inzage, waarbij bewoners zes weken de tijd hebben om formeel te reageren. In het eerste kwartaal van 2026 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om de details over de bouwhoogtes en de inrichting van de wijk toe te lichten. Als alles volgens planning verloopt, start het bouwrijp maken van de grond in het voorjaar van 2027.

Meer informatie vind je op deze website.