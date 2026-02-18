Plannen bewoners Biotoop worden meegenomen in toekomstvisie; gemeenteraad stemt unaniem in

Foto: Paul Blom

Het plan van CareX en de Biotoopvereniging moet meegenomen worden in de uitwerking van de visie voor de Biotoop, er moet onderzoek komen naar de ecologische waarde van het gebied en er moet onderzoek worden gedaan om natuur- en kunsteducatie een volwaardige plek te geven in de ontwikkeling van de Hortus en de Biotoop. Daartoe heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

De afgelopen weken is er al veel gezegd en geschreven over het 25 hectare grote terrein dat sinds 2023 in eigendom is van de gemeente. Aanvankelijk lagen er drie gemeentelijke visies klaar voor de toekomst, maar bewoners en CareX voegden daar een nieuw plan aan toe. “Het is een belangrijk en mooi gebied”, vertelt Andrea Poelstra van D66. “De Biotoop is qua broedplaats uniek en dat geldt ook voor de Hortus. Het zijn gebieden die we graag willen behouden. Wel willen we het gebied verbeteren en toegankelijker maken.”

Volgens D66 horen daar ook moeilijke gesprekken bij over bijvoorbeeld de financiën en het mogelijk ‘optoppen’ van vleugels. “Het lijkt ons goed om deze gesprekken onder begeleiding te laten voeren van een onafhankelijk regievoerder.” Daar reageerde Tim van de Vendel van GroenLinks op: “Waarom zou de gemeente dit zelf niet kunnen?” Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) vulde aan: “Het is niet verstandig om dit te doen. Het werk van een regievoerder is namelijk de kern van ons werk als gemeente. Wij moeten maatschappelijke processen kunnen begeleiden. Een expert er bij zetten is niet constructief en is zelfs in strijd met de taken die wij zelf hebben.” Poelstra geeft zich echter niet zo maar gewonnen: “Maar stel dat het echt ingewikkeld wordt, dan kun je toch wel de hulp inroepen van een procesbegeleider?” Van Niejenhuis beaamt dit en zegt dat het ook wel eens vaker gebeurt, maar nooit gedurende het hele proces. Ook omdat dit heel kostbaar zou worden. D66 trok daarop de motie in.

Unanieme steun voor plannen bewoners

Rozemarijn Gierkink van de PvdA benadrukte dat haar partij het belangrijk vindt dat bewoners een betaalbare plek houden om te wonen en te werken. Jalt de Haan van het CDA was het hiermee eens: “CareX heeft een plan ontwikkeld dat financieel ook nog eens erg aantrekkelijk is. Hierbij komt het eigenaarschap bij de samenleving te liggen. De overheid ondersteunt en beschermt, maar neemt niet over.”

Het voorstel van de PvdA om de plannen van de Biotoopvereniging, CareX en andere betrokkenen gezamenlijk door te rekenen, kon rekenen op brede bijval. De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad.

Natuur en de ‘Wunderkammer’

De Partij voor de Dieren vroeg aandacht voor het groen en de biodiversiteit. Bart Hekkema: “Koester wat er is. In onze motie vragen wij om de waarde van de natuur nog nadrukkelijker in kaart te brengen.” Andere partijen ondersteunden deze oproep, ook omdat deze waarden nog niet volledig in beeld zijn gebracht. De motie werd met een grote meerderheid aangenomen: 38 raadsleden stemden voor, alleen Student & Stad stemde tegen.

Ook een voorstel om te gaan werken aan het ‘Wunderkammer-concept’ (een museum voor natuur en kunst) kreeg een meerderheid. Evelien Bernala van Partij voor het Noorden: “Er ontstaat nu een hele mooie mogelijkheid om op het terrein van de Hortus en de Biotoop een museum te vestigen waar we mensen naartoe kunnen trekken.” Wethouder Van Niejenhuis gaf de motie ‘oordeel raad’, maar waarschuwde wel voor de forse financiële implicaties. Ook merkte hij op dat er in het voorstel geen financiële dekking zit. Uiteindelijk stemden 37 raadsleden voor het voorstel en 4 tegen.

Fietspad Laarmantuin

De VVD kwam met een motie om geen fietspad aan te leggen langs de Laarmantuin in de Hortus. Rik Heiner (VVD): “De ecologische en de erfgoedwaarde zijn heel groot. Een fietspad langs deze tuin betekent schade en zwerfafval.” Hoewel veel partijen het standpunt waardeerden, vonden zij het nog te vroeg voor een definitief verbod. Hekkema (PvdD): “We willen eerst de resultaten van het ecologisch onderzoek inzichtelijk hebben. Aan de hand daarvan kunnen we beslissingen nemen.” De motie van de VVD werd uiteindelijk verworpen met 13 stemmen voor en 28 tegen.

In het najaar van 2026 komt het college bij de raad terug op de resultaten van de diverse onderzoeken. Komende zomer hoopt de wethouder al duidelijkheid te geven aan de bewoners en gebruikers van de Biotoop voor wat op de langere termijn kunnen verwachten.